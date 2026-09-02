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В Приморье открылся завод по производству упаковок лекарств

В Приморье открылся завод по производству упаковок лекарств - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Приморье открылся завод по производству упаковок лекарств

Завод, на котором будут производить 12 миллионов упаковок лекарств в год, открылся в Уссурийске в Приморье, следует из презентации предприятия, имеющейся в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:16+0300

2026-09-02T18:16+0300

2026-09-02T18:20+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Завод, на котором будут производить 12 миллионов упаковок лекарств в год, открылся в Уссурийске в Приморье, следует из презентации предприятия, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума. "Завод по фармацевтическому производству ГК "Фармасинтез". В Приморском крае (город Уссурийск) создано предприятие по производству лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Проектная мощность составляет 12 миллионов упаковок в год, объем инвестиций - 1,4 млрд руб, создано 480 рабочих мест", - указано в материалах о предприятии. Уточняется, что 90% ассортимента препаратов включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, промышленность, дальний восток, приморский край, владивосток, владимир путин, вэф