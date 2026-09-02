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В Приморье жители стали возвращать микрозаймы быстрее - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Приморье жители стали возвращать микрозаймы быстрее
В Приморье жители стали возвращать микрозаймы быстрее - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье жители стали возвращать микрозаймы быстрее
Жители Приморья стали возвращать микрозаймы быстрее - в среднем за 38 дней, говорится в исследовании микрокредитной компании "Альфа-Деньги", которое есть у РИА... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T23:45+0300
2026-09-02T23:45+0300
финансы
банки
россия
приморский край
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Жители Приморья стали возвращать микрозаймы быстрее - в среднем за 38 дней, говорится в исследовании микрокредитной компании "Альфа-Деньги", которое есть у РИА Новости. "Средний срок займа по договору вырос с 53 до 82 дней, однако фактически клиенты стали возвращать деньги быстрее, в среднем за 38 дней против 52 дней ранее", - говорится в исследовании на основе данных за январь-июль 2025 и 2026 годов. Такие изменения аналитики связывают с трансформацией продуктовой линейки на фоне перестройки всего рынка микрофинансовых организаций. "Компании адаптируют предложение к новым условиям и спросу заемщиков, постепенно увеличивая роль продуктов с более крупными лимитами и гибкими сроками использования средств", - уточнили там. С января по июль 2026 года компания "Альфа-Деньги" предоставила в Приморском крае около 31,6 тысячи микрозаймов на общую сумму 736 миллионов рублей. Объем выданных средств вырос на 53%. Средняя сумма одного займа увеличилась до 23,3 тысячи рублей с 14,3 тысячи, уточняется там. "Так, все больше клиентов выбирают продукт-аналог кредитных карт - возобновляемый кредитный лимит: количество таких займов выросло более чем втрое, а их доля в общем числе займов увеличилась до 28,8%. А число выдач классических краткосрочных займов сократилось на 31%, тогда как оставшаяся часть выдач приходится на среднесрочные займы и POS-кредиты", - говорится в материалах. При этом молодые заемщики по-прежнему чаще других обращаются за микрозаймами в Приморском крае: на клиентов от 18 до 35 лет приходится 56% выдач. "За год доля клиентов старше 46 лет выросла с 14% до 17%. Одновременно увеличилась доля новых займов - с 26% до 33%", - заключается там.
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финансы, банки, россия, приморский край
Финансы, Банки, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
23:45 02.09.2026
 
В Приморье жители стали возвращать микрозаймы быстрее

"Альфа-Деньги": жители Приморья стали возвращать микрозаймы быстрее

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Жители Приморья стали возвращать микрозаймы быстрее - в среднем за 38 дней, говорится в исследовании микрокредитной компании "Альфа-Деньги", которое есть у РИА Новости.
"Средний срок займа по договору вырос с 53 до 82 дней, однако фактически клиенты стали возвращать деньги быстрее, в среднем за 38 дней против 52 дней ранее", - говорится в исследовании на основе данных за январь-июль 2025 и 2026 годов.
Такие изменения аналитики связывают с трансформацией продуктовой линейки на фоне перестройки всего рынка микрофинансовых организаций. "Компании адаптируют предложение к новым условиям и спросу заемщиков, постепенно увеличивая роль продуктов с более крупными лимитами и гибкими сроками использования средств", - уточнили там.
С января по июль 2026 года компания "Альфа-Деньги" предоставила в Приморском крае около 31,6 тысячи микрозаймов на общую сумму 736 миллионов рублей. Объем выданных средств вырос на 53%. Средняя сумма одного займа увеличилась до 23,3 тысячи рублей с 14,3 тысячи, уточняется там.
"Так, все больше клиентов выбирают продукт-аналог кредитных карт - возобновляемый кредитный лимит: количество таких займов выросло более чем втрое, а их доля в общем числе займов увеличилась до 28,8%. А число выдач классических краткосрочных займов сократилось на 31%, тогда как оставшаяся часть выдач приходится на среднесрочные займы и POS-кредиты", - говорится в материалах.
При этом молодые заемщики по-прежнему чаще других обращаются за микрозаймами в Приморском крае: на клиентов от 18 до 35 лет приходится 56% выдач. "За год доля клиентов старше 46 лет выросла с 14% до 17%. Одновременно увеличилась доля новых займов - с 26% до 33%", - заключается там.
 
ФинансыБанкиРОССИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
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