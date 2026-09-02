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Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4%

Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4%

Прирост валового регионального продукта (ВРП) сохранился на уровне 4,4% в Приморском крае, доложил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T23:06+0300

2026-09-02T23:06+0300

2026-09-02T23:06+0300

россия

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Прирост валового регионального продукта (ВРП) сохранился на уровне 4,4% в Приморском крае, доложил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин в среду в рамках поездки в ДФО встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. "Прирост за прошлый год в инвестициях - порядка 150 миллиардов рублей. Хороший показатель в агропромышленном секторе - плюс 35%, в промышленности - 9%, в инвестициях - 7%. Мы сдали 1,4 миллиона квадратных метров жилья... Мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные трудности, что мы сохраняем динамику 4,4% (по росту ВРП - ред.)", - сообщил Кожемяко.

приморский край

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россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин