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Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4%
Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4%
Прирост валового регионального продукта (ВРП) сохранился на уровне 4,4% в Приморском крае, доложил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T23:06+0300
2026-09-02T23:06+0300
россия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Прирост валового регионального продукта (ВРП) сохранился на уровне 4,4% в Приморском крае, доложил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин в среду в рамках поездки в ДФО встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. "Прирост за прошлый год в инвестициях - порядка 150 миллиардов рублей. Хороший показатель в агропромышленном секторе - плюс 35%, в промышленности - 9%, в инвестициях - 7%. Мы сдали 1,4 миллиона квадратных метров жилья... Мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные трудности, что мы сохраняем динамику 4,4% (по росту ВРП - ред.)", - сообщил Кожемяко.
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россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин
РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, Владимир Путин
23:06 02.09.2026
 
Прирост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4%

Кожемяко: рост ВРП в Приморье сохранился на уровне 4,4%

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Прирост валового регионального продукта (ВРП) сохранился на уровне 4,4% в Приморском крае, доложил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в среду в рамках поездки в ДФО встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
"Прирост за прошлый год в инвестициях - порядка 150 миллиардов рублей. Хороший показатель в агропромышленном секторе - плюс 35%, в промышленности - 9%, в инвестициях - 7%. Мы сдали 1,4 миллиона квадратных метров жилья... Мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные трудности, что мы сохраняем динамику 4,4% (по росту ВРП - ред.)", - сообщил Кожемяко.
 
РОССИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙОлег КожемякоВладимир Путин
 
 
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