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Продажи новых автомобилей "Москвич" в России выросли на 20% в августе - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей "Москвич" в России выросли на 20% в августе
Продажи новых автомобилей "Москвич" в России выросли на 20% в августе - 02.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей "Москвич" в России выросли на 20% в августе
Продажи новых автомобилей российской марки "Москвич" в стране по итогам августа выросли на 20% в годовом выражении и на 44% в месячном, сообщила пресс-служба... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:14+0300
2026-09-02T12:19+0300
бизнес
россия
промышленность
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки "Москвич" в стране по итогам августа выросли на 20% в годовом выражении и на 44% в месячном, сообщила пресс-служба бренда. "Положительную динамику в августе продемонстрировала и марка "Москвич" в целом. За месяц в России зарегистрировано на 20% больше автомобилей, чем в августе 2025 года, и на 44% больше по сравнению с июлем 2026 года", - говорится в сообщении. В частности, за последний летний месяц в России было зарегистрировано 1305 автомобилей "Москвич 3" - на 24% больше, чем в августе 2025 года. По сравнению с июлем 2026 года продажи этой модели увеличились на 72%. "Положительной динамике в том числе способствовали специальные коммерческие предложения, повышающие доступность модели для покупателей", - пояснили в пресс-службе.
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бизнес, россия, промышленность
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность
12:14 02.09.2026 (обновлено: 12:19 02.09.2026)
 
Продажи новых автомобилей "Москвич" в России выросли на 20% в августе

Продажи новых автомобилей "Москвич" в России в августе выросли на 20%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки "Москвич" в стране по итогам августа выросли на 20% в годовом выражении и на 44% в месячном, сообщила пресс-служба бренда.
"Положительную динамику в августе продемонстрировала и марка "Москвич" в целом. За месяц в России зарегистрировано на 20% больше автомобилей, чем в августе 2025 года, и на 44% больше по сравнению с июлем 2026 года", - говорится в сообщении.
В частности, за последний летний месяц в России было зарегистрировано 1305 автомобилей "Москвич 3" - на 24% больше, чем в августе 2025 года.
По сравнению с июлем 2026 года продажи этой модели увеличились на 72%.
"Положительной динамике в том числе способствовали специальные коммерческие предложения, повышающие доступность модели для покупателей", - пояснили в пресс-службе.
 
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