Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/prodazhi-872937588.html
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук - 02.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук
Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук, сообщила пресс-служба бренда. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:43+0300
бизнес
россия
промышленность
general motors
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872937588.jpg?1788352983
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук, сообщила пресс-служба бренда. "В целом за месяц дилерская сеть Esteo продемонстрировала значительный для своего сегмента результат, реализовав 1516 автомобилей всей модельной линейки, включая модели Exlatnix ET8, обновленный Exlantix ET и Esteo V27, продажи которых стартовали только в начале августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой результат позволил бренду возглавить премиум-сегмент российского рынка гибридных автомобилей в последний месяц лета. В пресс-службе уточнили, что именно гибридное направление стало ключевым результатом высоких продаж в их первый месяц. Так, за указанный период в России было реализован 933 гибридных Esteo, а в линейке бренда самой продаваемой стала модель V27, результат которой составил 348 проданных автомобилей. Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo. В июле гибридные автомобили этой марки вошли в программу льготного кредитования Минпромторга России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, general motors, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, General Motors, Минпромторг
15:43 02.09.2026
 
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук

Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук, сообщила пресс-служба бренда.
"В целом за месяц дилерская сеть Esteo продемонстрировала значительный для своего сегмента результат, реализовав 1516 автомобилей всей модельной линейки, включая модели Exlatnix ET8, обновленный Exlantix ET и Esteo V27, продажи которых стартовали только в начале августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой результат позволил бренду возглавить премиум-сегмент российского рынка гибридных автомобилей в последний месяц лета.
В пресс-службе уточнили, что именно гибридное направление стало ключевым результатом высоких продаж в их первый месяц. Так, за указанный период в России было реализован 933 гибридных Esteo, а в линейке бренда самой продаваемой стала модель V27, результат которой составил 348 проданных автомобилей.
Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo. В июле гибридные автомобили этой марки вошли в программу льготного кредитования Минпромторга России.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьGeneral MotorsМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала