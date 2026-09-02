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Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук - 02.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук
Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук, сообщила пресс-служба бренда. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:43+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук, сообщила пресс-служба бренда.
"В целом за месяц дилерская сеть Esteo продемонстрировала значительный для своего сегмента результат, реализовав 1516 автомобилей всей модельной линейки, включая модели Exlatnix ET8, обновленный Exlantix ET и Esteo V27, продажи которых стартовали только в начале августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой результат позволил бренду возглавить премиум-сегмент российского рынка гибридных автомобилей в последний месяц лета.
В пресс-службе уточнили, что именно гибридное направление стало ключевым результатом высоких продаж в их первый месяц. Так, за указанный период в России было реализован 933 гибридных Esteo, а в линейке бренда самой продаваемой стала модель V27, результат которой составил 348 проданных автомобилей.
Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo. В июле гибридные автомобили этой марки вошли в программу льготного кредитования Минпромторга России.
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бизнес, россия, промышленность, general motors, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, General Motors, Минпромторг
Продажи новых автомобилей Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук
Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки Esteo в августе составили 1,5 тысячи штук, сообщила пресс-служба бренда.
"В целом за месяц дилерская сеть Esteo продемонстрировала значительный для своего сегмента результат, реализовав 1516 автомобилей всей модельной линейки, включая модели Exlatnix ET8, обновленный Exlantix ET и Esteo V27, продажи которых стартовали только в начале августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой результат позволил бренду возглавить премиум-сегмент российского рынка гибридных автомобилей в последний месяц лета.
В пресс-службе уточнили, что именно гибридное направление стало ключевым результатом высоких продаж в их первый месяц. Так, за указанный период в России было реализован 933 гибридных Esteo, а в линейке бренда самой продаваемой стала модель V27, результат которой составил 348 проданных автомобилей.
Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo. В июле гибридные автомобили этой марки вошли в программу льготного кредитования Минпромторга России.