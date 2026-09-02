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Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике
Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике - 02.09.2026, ПРАЙМ
Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике
Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике, запуск запланирован на конец 2028 года, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике, запуск запланирован на конец 2028 года, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
"Проект в графике. Это плюс 25% к добыче меди Российской Федерации, плюс 4% к добыче золота Российской Федерации. Запуск - конец 2028 года, выход на проектную мощность - 2029-2030 год", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что проект помимо горно-обогатительного комбината включает в себя 400 километров дороги по вечной мерзлоте, отдельный терминал порта Певек, а также четыре атомных плавучих блока, которые делает Росатом и которые не имеют аналогов в мире.
"Два из них уже к концу 2028 года прибудут в Певек и дадут ток. Это современные технологии, беспилотные буровые установки, беспилотные машины-самосвалы, которые будут возить до порта руду. Это 2,5 тысячи рабочих мест. Это огромное подспорье не просто для экономики региона, но и для развития нашего кадрового потенциала", - добавил губернатор.
Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. Баимский проект включает строительство 46 объектов с объемом инвестиций более 1,1 триллиона рублей.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, чукотка, дальний восток, владивосток, владимир путин, росатом, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Чукотка, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Росатом, ВЭФ
Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике
Губернатор Кузнецов: проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке идет в графике, запуск запланирован на конец 2028 года, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
"Проект в графике. Это плюс 25% к добыче меди Российской Федерации, плюс 4% к добыче золота Российской Федерации. Запуск - конец 2028 года, выход на проектную мощность - 2029-2030 год", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что проект помимо горно-обогатительного комбината включает в себя 400 километров дороги по вечной мерзлоте, отдельный терминал порта Певек, а также четыре атомных плавучих блока, которые делает Росатом и которые не имеют аналогов в мире.
"Два из них уже к концу 2028 года прибудут в Певек и дадут ток. Это современные технологии, беспилотные буровые установки, беспилотные машины-самосвалы, которые будут возить до порта руду. Это 2,5 тысячи рабочих мест. Это огромное подспорье не просто для экономики региона, но и для развития нашего кадрового потенциала", - добавил губернатор.
Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. Баимский проект включает строительство 46 объектов с объемом инвестиций более 1,1 триллиона рублей.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.