Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/proekt-872910898.html
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев - 02.09.2026, ПРАЙМ
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев
Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:32+0300
2026-09-02T09:40+0300
россия
газ
китай
монголия
владивосток
сергей цивилев
владимир путин
дмитрий песков
вэф
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872910898.jpg?1788331230
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Выступая на заседании госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он отметил, что раньше проект назывался "Сила Сибири 2". "Но благодаря Владимиру Владимировичу (президенту РФ Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потоки", - сказал Цивилев. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
монголия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, китай, монголия, владивосток, сергей цивилев, владимир путин, дмитрий песков, вэф, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири"
09:32 02.09.2026 (обновлено: 09:40 02.09.2026)
 
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев

Цивилев: проект "Силы Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
Выступая на заседании госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он отметил, что раньше проект назывался "Сила Сибири 2".
"Но благодаря Владимиру Владимировичу (президенту РФ Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потоки", - сказал Цивилев.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯГазКИТАЙМОНГОЛИЯВладивостокСергей ЦивилевВладимир ПутинДмитрий ПесковВЭФГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала