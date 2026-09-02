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Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев - 02.09.2026, ПРАЙМ
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев
Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:32+0300
2026-09-02T09:32+0300
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дмитрий песков
вэф
газопровод "сила сибири"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Выступая на заседании госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он отметил, что раньше проект назывался "Сила Сибири 2". "Но благодаря Владимиру Владимировичу (президенту РФ Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потоки", - сказал Цивилев. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, газ, китай, монголия, владивосток, сергей цивилев, владимир путин, дмитрий песков, вэф, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири"
Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев
Цивилев: проект "Силы Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала"
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
Выступая на заседании госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он отметил, что раньше проект назывался "Сила Сибири 2".
"Но благодаря Владимиру Владимировичу (президенту РФ Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потоки", - сказал Цивилев.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.