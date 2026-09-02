https://1prime.ru/20260902/proekt-872910898.html

Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев

Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев - 02.09.2026, ПРАЙМ

Проект "Сила Сибири 2" могут переименовать, заявил Цивилев

Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:32+0300

2026-09-02T09:32+0300

2026-09-02T09:40+0300

россия

газ

китай

монголия

владивосток

сергей цивилев

владимир путин

дмитрий песков

вэф

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872910898.jpg?1788331230

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проект газопровода "Сила Сибири 2" могут переименовать в "Сила Байкала", следует из слов министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Выступая на заседании госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он отметил, что раньше проект назывался "Сила Сибири 2". "Но благодаря Владимиру Владимировичу (президенту РФ Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала". Это тоже экспортные потоки", - сказал Цивилев. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

монголия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, китай, монголия, владивосток, сергей цивилев, владимир путин, дмитрий песков, вэф, газопровод "сила сибири"