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Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе - 02.09.2026, ПРАЙМ
Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:33+0300
2026-09-02T11:33+0300
ормузский пролив
иран
ксир
танкер
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ТЕГЕРАН, 2 сен - ПРАЙМ. Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)."Несколько часов назад два танкера-нарушителя, подорвавшись на минах, были остановлены", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР, которая отметила, что танкеры загорелись.Корпус стражей в этой связи отмечает, что вооруженные силы Ирана не ослабят контроль над Ормузским проливом. Военные Ирана также утверждают, что экипаж покинул суда, которые США взяли под свой контроль и в последствие попытались провести их по маршруту, не согласованному с иранской стороной.
ормузский пролив
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ормузский пролив, иран, ксир, танкер
Ормузский пролив, ИРАН, КСИР, танкер
11:33 02.09.2026
 
Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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ТЕГЕРАН, 2 сен - ПРАЙМ. Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Несколько часов назад два танкера-нарушителя, подорвавшись на минах, были остановлены", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР, которая отметила, что танкеры загорелись.
Корпус стражей в этой связи отмечает, что вооруженные силы Ирана не ослабят контроль над Ормузским проливом. Военные Ирана также утверждают, что экипаж покинул суда, которые США взяли под свой контроль и в последствие попытались провести их по маршруту, не согласованному с иранской стороной.
 
Ормузский проливИРАНКСИРтанкер
 
 
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