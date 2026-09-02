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Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе - 02.09.2026, ПРАЙМ

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:33+0300

2026-09-02T11:33+0300

2026-09-02T11:33+0300

ормузский пролив

иран

ксир

танкер

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ТЕГЕРАН, 2 сен - ПРАЙМ. Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)."Несколько часов назад два танкера-нарушителя, подорвавшись на минах, были остановлены", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР, которая отметила, что танкеры загорелись.Корпус стражей в этой связи отмечает, что вооруженные силы Ирана не ослабят контроль над Ормузским проливом. Военные Ирана также утверждают, что экипаж покинул суда, которые США взяли под свой контроль и в последствие попытались провести их по маршруту, не согласованному с иранской стороной.

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, иран, ксир, танкер