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"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров
"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров
Петербургский аэропорт "Пулково" за три летних месяца 2026 года обслужил 6,34 миллиона пассажиров, что соответствует показателю лета 2025 года, сообщила... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:36+0300
2026-09-02T15:47+0300
бизнес
хургада
москва
калининград
аэропорт пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" за три летних месяца 2026 года обслужил 6,34 миллиона пассажиров, что соответствует показателю лета 2025 года, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "За три летних месяца - июнь, июль и август - "Пулково" обслужил 6,34 миллиона пассажиров. Показатель сохранился на уровне рекордного лета 2025 года", - говорится в сообщении. В том числе на внутренних рейсах перевезены 4,71 миллиона пассажиров. В топ-5 популярных направлений вошли Москва, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. Пассажиропоток в Геленджик увеличился в девять раз, в Минеральные Воды — на 14%, в Тюмень — на 11%. Также вырос трафик в Краснодар и Нальчик. Международный пассажиропоток увеличился на 9% и составил 1,63 миллиона человек. Лидерами зарубежных направлений стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван и Хургада. Пассажиропоток в Астану вырос в два раза, в Шарм-эш-Шейх — на 55%, в Хургаду — на 62%.
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бизнес, хургада, москва, калининград, аэропорт пулково
Бизнес, Хургада, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, аэропорт Пулково
15:36 02.09.2026 (обновлено: 15:47 02.09.2026)
 
"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров

Петербургский аэропорт "Пулково" за три летних месяца обслужил 6,34 миллиона пассажиров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" за три летних месяца 2026 года обслужил 6,34 миллиона пассажиров, что соответствует показателю лета 2025 года, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"За три летних месяца - июнь, июль и август - "Пулково" обслужил 6,34 миллиона пассажиров. Показатель сохранился на уровне рекордного лета 2025 года", - говорится в сообщении.
В том числе на внутренних рейсах перевезены 4,71 миллиона пассажиров. В топ-5 популярных направлений вошли Москва, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. Пассажиропоток в Геленджик увеличился в девять раз, в Минеральные Воды — на 14%, в Тюмень — на 11%. Также вырос трафик в Краснодар и Нальчик.
Международный пассажиропоток увеличился на 9% и составил 1,63 миллиона человек. Лидерами зарубежных направлений стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван и Хургада. Пассажиропоток в Астану вырос в два раза, в Шарм-эш-Шейх — на 55%, в Хургаду — на 62%.
 
БизнесХургадаМОСКВАКАЛИНИНГРАДаэропорт Пулково
 
 
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