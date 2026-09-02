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"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров

"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Пулково" за лето обслужил 6,34 миллиона пассажиров

Петербургский аэропорт "Пулково" за три летних месяца 2026 года обслужил 6,34 миллиона пассажиров, что соответствует показателю лета 2025 года, сообщила... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:36+0300

2026-09-02T15:36+0300

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бизнес

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аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" за три летних месяца 2026 года обслужил 6,34 миллиона пассажиров, что соответствует показателю лета 2025 года, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "За три летних месяца - июнь, июль и август - "Пулково" обслужил 6,34 миллиона пассажиров. Показатель сохранился на уровне рекордного лета 2025 года", - говорится в сообщении. В том числе на внутренних рейсах перевезены 4,71 миллиона пассажиров. В топ-5 популярных направлений вошли Москва, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. Пассажиропоток в Геленджик увеличился в девять раз, в Минеральные Воды — на 14%, в Тюмень — на 11%. Также вырос трафик в Краснодар и Нальчик. Международный пассажиропоток увеличился на 9% и составил 1,63 миллиона человек. Лидерами зарубежных направлений стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван и Хургада. Пассажиропоток в Астану вырос в два раза, в Шарм-эш-Шейх — на 55%, в Хургаду — на 62%.

хургада

москва

калининград

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