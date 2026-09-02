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Путин приехал на Морской вокзал Владивостока

Путин приехал на Морской вокзал Владивостока - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин приехал на Морской вокзал Владивостока

Президент РФ Владимир Путин приехал на Морской вокзал во Владивостоке, чтобы осмотреть один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак". | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:17+0300

2026-09-02T12:17+0300

2026-09-02T12:20+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин приехал на Морской вокзал во Владивостоке, чтобы осмотреть один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак". Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 " Капитан Юнак" по своим техническим и технико-эксплуатационным характеристикам превосходит все ранее построенные российские рыбопромысловые суда своего класса. Каждое судно этого проекта рассчитано на ежегодный вылов и переработку на борту 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность траулеров, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота, работающего на Дальнем Востоке России. Судно названо в честь выдающегося капитана, талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь морю, Владимира Михайловича Юнака, уроженца Владивостока. Особенность нового судна - значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, улучшенные условия труда и отдыха экипажа, а также высокая экологичность. Супертраулер оборудован современной фабрикой, способной осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью - прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан. Также при производстве не расходуется пресная вода - потребности в ней обеспечиваются за счет опреснения и обеззараживания забортной воды. В оборудовании судна применены энергосберегающие инновации. В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для общесудового потребления, что позволит снизить расход топлива. Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью.

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бизнес, владивосток, дальний восток, владимир путин