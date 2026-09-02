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Путин заявил о рекордном уровне торговли с Китаем

Путин заявил о рекордном уровне торговли с Китаем - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о рекордном уровне торговли с Китаем

Новый рекорд в показателях по товарообороту между Россией и КНР прогнозируется по итогам 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:05+0300

2026-09-02T16:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Новый рекорд в показателях по товарообороту между Россией и КНР прогнозируется по итогам 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ВЭФ провел встречу с вице-премьером госсовета КНР Дин Сюэсяном. "На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, а в 2025 году это почти 240 миллиардов, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд", - сказал глава государства в ходе встречи.Президент добавил, что отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия и взаимопонимания.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, китай, владивосток, владимир путин, дин сюэсян, вэф, торговля