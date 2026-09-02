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Путин назвал Россию главным партнером Китая в сфере мирного атома

Путин назвал Россию главным партнером Китая в сфере мирного атома - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал Россию главным партнером Китая в сфере мирного атома

Москва является главным партнером Пекина в сфере мирного атома, заявил президент России Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:12+0300

2026-09-02T16:12+0300

2026-09-02T16:12+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Москва является главным партнером Пекина в сфере мирного атома, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду на полях ВЭФ провел встречу с вице-премьером госсовета КНР Дин Сюэсяном. "Москва - ключевой партнер Пекина в сфере мирного атома", - сказал российский лидер во время встречи. Он добавил, что между странами растут объемы взаимных инвестиций и углубляется сотрудничество в энергетике."Уверен, что совместный с коллегами поиск оптимальных путей дальнейшего развития нашей хозяйственной кооперации будет результативным и послужит укреплению дружественных российско-китайских отношений", - подчеркнул Путин.Президент отметил, что Сюэсян примет участие в VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоится в привязке к ВЭФ во Владивостоке.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, пекин, москва, китай, владимир путин, дин сюэсян, вэф