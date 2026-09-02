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Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке
Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов, передает | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:08+0300
2026-09-02T17:08+0300
2026-09-02T17:37+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства прилетел в среду во Владивосток. Как ранее анонсировали в Кремле, президенту во Владивостоке будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, а затем в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий.
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россия, владивосток, вкс
Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке
Путин по ВКС участвует в презентации развития Дальнего Востока и открытии объектов
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства прилетел в среду во Владивосток.
Как ранее анонсировали в Кремле, президенту во Владивостоке будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, а затем в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий.