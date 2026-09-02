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Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга"
Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга"
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии угольного Морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:49+0300
бизнес
россия
хабаровский край
владивосток
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии угольного Морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае. Глава государства прилетел в среду во Владивосток. В Хабаровском крае построен новый угольный морской терминал, где осуществляется перевалка угля, доставляемого с Эльгинского угольного месторождения по Тихоокеанской железной дороге, с последующей отгрузкой на морские суда. Проект имеет статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". В рамках проекта создана портовая инфраструктура, в том числе искусственные земельные участки, а также гидротехнические сооружения, в том числе четыре грузовых причала. Инвестиции в проект создания угольного морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае составили 71 миллиард рублей.
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бизнес, россия, хабаровский край, владивосток, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Владивосток, Владимир Путин
17:45 02.09.2026 (обновлено: 17:49 02.09.2026)
 
Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга"

Путин поучаствовал в открытии угольного Морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии угольного Морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае.
Глава государства прилетел в среду во Владивосток.
В Хабаровском крае построен новый угольный морской терминал, где осуществляется перевалка угля, доставляемого с Эльгинского угольного месторождения по Тихоокеанской железной дороге, с последующей отгрузкой на морские суда. Проект имеет статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск".
В рамках проекта создана портовая инфраструктура, в том числе искусственные земельные участки, а также гидротехнические сооружения, в том числе четыре грузовых причала. Инвестиции в проект создания угольного морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае составили 71 миллиард рублей.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайВладивостокВладимир Путин
 
 
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