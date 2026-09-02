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Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга"

Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин принял участие в открытии угольного морского терминала "Порт Эльга"

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии угольного Морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:49+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии угольного Морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае. Глава государства прилетел в среду во Владивосток. В Хабаровском крае построен новый угольный морской терминал, где осуществляется перевалка угля, доставляемого с Эльгинского угольного месторождения по Тихоокеанской железной дороге, с последующей отгрузкой на морские суда. Проект имеет статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". В рамках проекта создана портовая инфраструктура, в том числе искусственные земельные участки, а также гидротехнические сооружения, в том числе четыре грузовых причала. Инвестиции в проект создания угольного морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае составили 71 миллиард рублей.

хабаровский край

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бизнес, россия, хабаровский край, владивосток, владимир путин