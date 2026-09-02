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На Удоканском комбинате заработал завод по производству катодной меди

На Удоканском комбинате заработал завод по производству катодной меди - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Удоканском комбинате заработал завод по производству катодной меди

Президент РФ Владимир Путин дал старт работе завода по производству катодной меди на Удоканском комбинате. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:47+0300

2026-09-02T17:47+0300

2026-09-02T17:48+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал старт работе завода по производству катодной меди на Удоканском комбинате. Глава государства прилетел в среду во Владивосток. В Забайкальском крае на территории опережающего развития "Забайкалье" создан первый в России комбинат полного цикла по добыче и переработке меди. Проект реализован на Удоканском месторождении меди – крупнейшем в России и одном из крупнейших в мире. Проект стал одной из крупнейших сделок, реализуемой в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" ВЭБ.РФ. В 2023 году при участии президента России была запущена обогатительная фабрика ГМК "Удокан", за это время комбинат произвел уже более 700 тысяч тонн медного концентрата. Товарная продукция – сульфидный медный концентрат – поставляется в приоритете на внутренний рынок, невостребованная на внутреннем рынке продукция экспортируется. На текущий момент произведено свыше 700 тысяч тонн концентрата.

владивосток

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промышленность, россия, владивосток, владимир путин, вэб