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Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России
Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России
Президент РФ Владимир Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России в этом году. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России в этом году. Глава государства прилетел во Владивосток в среду. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел президенту презентацию результатов развития Дальнего Востока. Во время выступления он сообщил, что ситуация с выловом лосося в этом году более сложная, чем с выловом другой рыбы – он цикличен, показатели не лучшие. "Я знаю", - ответил Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Общество , Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин, Юрий Трутнев, ВЭФ
Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России
Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России в этом году
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России в этом году.
Глава государства прилетел во Владивосток в среду. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел президенту презентацию результатов развития Дальнего Востока. Во время выступления он сообщил, что ситуация с выловом лосося в этом году более сложная, чем с выловом другой рыбы – он цикличен, показатели не лучшие.
"Я знаю", - ответил Путин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.