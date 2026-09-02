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Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России

Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России

Президент РФ Владимир Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России в этом году. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:48+0300

2026-09-02T17:48+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что знает про сложную ситуацию с выловом лосося в России в этом году. Глава государства прилетел во Владивосток в среду. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел президенту презентацию результатов развития Дальнего Востока. Во время выступления он сообщил, что ситуация с выловом лосося в этом году более сложная, чем с выловом другой рыбы – он цикличен, показатели не лучшие. "Я знаю", - ответил Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , владивосток, дальний восток, владимир путин, юрий трутнев, вэф