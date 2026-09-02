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Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Президент России Владимир Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе, который строится параллельно действующему. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:57+0300

2026-09-02T17:57+0300

2026-09-02T17:57+0300

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе, который строится параллельно действующему. "Мои слова благодарности ветеранам строительства, которые... смогли реализовать первую часть этого проекта. Уверен, что будет реализована и вторая", - прокомментировал президент. В Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали начинается проходка Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля протяженностью 15,3 км. Новый тоннель строится параллельно действующему, построенному специалистами ГК Бамтоннельстрой-Мост в 2003 году. В проект инвестируется 340,7 миллиарда рублей без НДС, создается более 4 тысяч новых рабочих мест. ВЭБ участвует в финансировании строительства четырех объектов Восточного полигона. Планируемый объем поддержки со стороны госкорпорации – до 500 миллиардов рублей, включая кредитное финансирование и гарантийную поддержку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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