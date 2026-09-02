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Будущее всей России за развитием Дальнего Востока, заявил Путин
Будущее всей России за развитием Дальнего Востока, заявил Путин - 02.09.2026, ПРАЙМ
Будущее всей России за развитием Дальнего Востока, заявил Путин
Будущее всей России - за развитием Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:57+0300
2026-09-02T17:57+0300
2026-09-02T17:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Будущее всей России - за развитием Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. "Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Будущее всей России за развитием Дальнего Востока, заявил Путин
Путин заявил, что за развитием Дальнего Востока стоит будущее всей России