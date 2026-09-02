https://1prime.ru/20260902/putin-872947895.html
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий
Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:59+0300
2026-09-02T18:59+0300
2026-09-02T19:13+0300
россия
технологии
владивосток
дальний восток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947895.jpg?1788365585
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Анонсировалось введение во всех субъектах Дальневосточного федерального округа особого правового режима, который позволяет более оперативно, без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере. На этот счет мы также отдельно поговорим", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.Глава государства подчеркнул, что фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда "особые, максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые новации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона".Путин отметил, что ориентир на динамичное развитие дальневосточных и арктических регионов обязательно нужно сохранить, но не в ущерб уже существующим планам, которые необходимо строго соблюдать.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владивосток, дальний восток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Технологии, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий
Путин: особый правовой режим на Дальнем Востоке позволит быстрее внедрять новые технологии
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Анонсировалось введение во всех субъектах Дальневосточного федерального округа особого правового режима, который позволяет более оперативно, без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере. На этот счет мы также отдельно поговорим", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.
Глава государства подчеркнул, что фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда "особые, максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые новации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона".
Путин отметил, что ориентир на динамичное развитие дальневосточных и арктических регионов обязательно нужно сохранить, но не в ущерб уже существующим планам, которые необходимо строго соблюдать.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.