https://1prime.ru/20260902/putin-872947895.html

Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий

Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий

Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:59+0300

2026-09-02T18:59+0300

2026-09-02T19:13+0300

россия

технологии

владивосток

дальний восток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947895.jpg?1788365585

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Анонсировалось введение во всех субъектах Дальневосточного федерального округа особого правового режима, который позволяет более оперативно, без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере. На этот счет мы также отдельно поговорим", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.Глава государства подчеркнул, что фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда "особые, максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые новации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона".Путин отметил, что ориентир на динамичное развитие дальневосточных и арктических регионов обязательно нужно сохранить, но не в ущерб уже существующим планам, которые необходимо строго соблюдать.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, владивосток, дальний восток, владимир путин, вэф