Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/putin-872947895.html
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий
Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:59+0300
2026-09-02T19:13+0300
россия
технологии
владивосток
дальний восток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947895.jpg?1788365585
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Анонсировалось введение во всех субъектах Дальневосточного федерального округа особого правового режима, который позволяет более оперативно, без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере. На этот счет мы также отдельно поговорим", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.Глава государства подчеркнул, что фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда "особые, максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые новации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона".Путин отметил, что ориентир на динамичное развитие дальневосточных и арктических регионов обязательно нужно сохранить, но не в ущерб уже существующим планам, которые необходимо строго соблюдать.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, владивосток, дальний восток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Технологии, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ
18:59 02.09.2026 (обновлено: 19:13 02.09.2026)
 
Путин: правовой режим на Дальнем Востоке ускорит внедрение технологий

Путин: особый правовой режим на Дальнем Востоке позволит быстрее внедрять новые технологии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим в регионах Дальнего Востока позволит быстрее внедрять передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Анонсировалось введение во всех субъектах Дальневосточного федерального округа особого правового режима, который позволяет более оперативно, без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере. На этот счет мы также отдельно поговорим", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.
Глава государства подчеркнул, что фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда "особые, максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые новации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона".
Путин отметил, что ориентир на динамичное развитие дальневосточных и арктических регионов обязательно нужно сохранить, но не в ущерб уже существующим планам, которые необходимо строго соблюдать.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯТехнологииВладивостокДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала