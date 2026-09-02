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Путин обсудил с Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск

Путин обсудил с Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин обсудил с Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T22:39+0300

2026-09-02T22:39+0300

2026-09-02T22:39+0300

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владимир путин

олег кожемяко

росавтодор

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск. Глава государства, завершая первый день рабочей поездки на Дальний Восток, провел отдельную встречу с главой Приморского края. Кожемяко в беседе с президентом затронул ряд вопросов, в том числе создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск. Он сообщил, что Росавтодор ведет работу, уже сделано около 87 из 530 километров. "Хотелось бы, может быть, какую-то программу, чтобы пусть они до 2036 года, по 50 километров, но чтобы эта динамика продолжалась. Там еще 21 мост аварийный. Чтобы они уже делали, как они сделали эти, в четырехполосном исполнении", - добавил он. Он отметил, что это тема, которой они занимаются совместно с губернатором Хабаровского края, поскольку дорога связывает два региона. "Давайте пообсуждаем и эти (вопросы - ред.), и другие", - предложил Путин.

приморский край

владивосток

хабаровск

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