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Путин обсудил с Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск
Путин обсудил с Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:39+0300
2026-09-02T22:39+0300
2026-09-02T22:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск.
Глава государства, завершая первый день рабочей поездки на Дальний Восток, провел отдельную встречу с главой Приморского края. Кожемяко в беседе с президентом затронул ряд вопросов, в том числе создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск. Он сообщил, что Росавтодор ведет работу, уже сделано около 87 из 530 километров.
"Хотелось бы, может быть, какую-то программу, чтобы пусть они до 2036 года, по 50 километров, но чтобы эта динамика продолжалась. Там еще 21 мост аварийный. Чтобы они уже делали, как они сделали эти, в четырехполосном исполнении", - добавил он.
Он отметил, что это тема, которой они занимаются совместно с губернатором Хабаровского края, поскольку дорога связывает два региона.
"Давайте пообсуждаем и эти (вопросы - ред.), и другие", - предложил Путин.
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Бизнес, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, Хабаровск, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Росавтодор
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск.
Глава государства, завершая первый день рабочей поездки на Дальний Восток, провел отдельную встречу с главой Приморского края. Кожемяко в беседе с президентом затронул ряд вопросов, в том числе создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск. Он сообщил, что Росавтодор ведет работу, уже сделано около 87 из 530 километров.
"Хотелось бы, может быть, какую-то программу, чтобы пусть они до 2036 года, по 50 километров, но чтобы эта динамика продолжалась. Там еще 21 мост аварийный. Чтобы они уже делали, как они сделали эти, в четырехполосном исполнении", - добавил он.
Он отметил, что это тема, которой они занимаются совместно с губернатором Хабаровского края, поскольку дорога связывает два региона.
"Давайте пообсуждаем и эти (вопросы - ред.), и другие", - предложил Путин.