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Путина удивили размеры танкера-газовоза "Петр Столыпин"
Путина удивили размеры танкера-газовоза "Петр Столыпин" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путина удивили размеры танкера-газовоза "Петр Столыпин"
Президента России Владимира Путина удивили размеры танкера-газовоза "Петр Столыпин", который может вместить три футбольных поля. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:35+0300
2026-09-02T12:35+0300
2026-09-02T12:35+0300
газ
бизнес
южная корея
владимир путин
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина удивили размеры танкера-газовоза "Петр Столыпин", который может вместить три футбольных поля.
Путин в среду осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", который построен и готовится к передаче заказчику. Президента впечатлили масштабы судна.
"Здоровое какое, огромное просто", - отметил глава государства во время посещения танкера.
"Да, судно очень большое, 300 метров, три футбольных поля вмещаются", - сообщил главе государства капитан корабля Александр Гаврис.
"Три футбольных? Есть где поиграть", - с улыбкой отреагировал Путин.
Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея.
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газ, бизнес, южная корея, владимир путин
Газ, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Владимир Путин
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина удивили размеры танкера-газовоза "Петр Столыпин", который может вместить три футбольных поля.
Путин в среду осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", который построен и готовится к передаче заказчику. Президента впечатлили масштабы судна.
"Здоровое какое, огромное просто", - отметил глава государства во время посещения танкера.
"Да, судно очень большое, 300 метров, три футбольных поля вмещаются", - сообщил главе государства капитан корабля Александр Гаврис.
"Три футбольных? Есть где поиграть", - с улыбкой отреагировал Путин.
Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея.