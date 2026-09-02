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Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая

Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ

Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая

Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:52+0300

2026-09-02T15:52+0300

2026-09-02T15:52+0300

финансы

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20. "Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте Народного банка Китая. Он отметил, что "все стороны должны твердо придерживаться принципов многосторонности, в полной мере использовать платформу финансового сотрудничества G20, укреплять координацию макроэкономической политики и совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов". "Принцип "совместных действий и справедливого распределения бремени" должен соблюдаться при решении проблем суверенного долга", - указал он. По его словам, экономический рост является фундаментальным решением долговых проблем развивающихся стран и восстановления приемлемого уровня задолженности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, китай, кнр, цб китая