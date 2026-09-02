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Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:52+0300
2026-09-02T15:52+0300
2026-09-02T15:52+0300
финансы
мировая экономика
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ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20.
"Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте Народного банка Китая.
Он отметил, что "все стороны должны твердо придерживаться принципов многосторонности, в полной мере использовать платформу финансового сотрудничества G20, укреплять координацию макроэкономической политики и совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов".
"Принцип "совместных действий и справедливого распределения бремени" должен соблюдаться при решении проблем суверенного долга", - указал он.
По его словам, экономический рост является фундаментальным решением долговых проблем развивающихся стран и восстановления приемлемого уровня задолженности.
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финансы, мировая экономика, китай, кнр, цб китая
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ЦБ Китая
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая
Глава ЦБ Китая Гуншэн: развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20.
"Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте Народного банка Китая.
Он отметил, что "все стороны должны твердо придерживаться принципов многосторонности, в полной мере использовать платформу финансового сотрудничества G20, укреплять координацию макроэкономической политики и совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов".
"Принцип "совместных действий и справедливого распределения бремени" должен соблюдаться при решении проблем суверенного долга", - указал он.
По его словам, экономический рост является фундаментальным решением долговых проблем развивающихся стран и восстановления приемлемого уровня задолженности.