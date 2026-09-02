Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/razvitie-872938174.html
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:52+0300
2026-09-02T15:52+0300
финансы
мировая экономика
китай
кнр
цб китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872938174.jpg?1788353534
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20. "Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте Народного банка Китая. Он отметил, что "все стороны должны твердо придерживаться принципов многосторонности, в полной мере использовать платформу финансового сотрудничества G20, укреплять координацию макроэкономической политики и совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов". "Принцип "совместных действий и справедливого распределения бремени" должен соблюдаться при решении проблем суверенного долга", - указал он. По его словам, экономический рост является фундаментальным решением долговых проблем развивающихся стран и восстановления приемлемого уровня задолженности.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, китай, кнр, цб китая
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ЦБ Китая
15:52 02.09.2026
 
Развитие мировой экономики тормозят торговые трения, заявил глава ЦБ Китая

Глава ЦБ Китая Гуншэн: развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Развитие мировой экономики тормозят торговые трения и протекционизм, G20 следует совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ КНР) Пань Гуншэн на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20.
"Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания", - заявил Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте Народного банка Китая.
Он отметил, что "все стороны должны твердо придерживаться принципов многосторонности, в полной мере использовать платформу финансового сотрудничества G20, укреплять координацию макроэкономической политики и совместно работать над преодолением глобальных рисков и вызовов".
"Принцип "совместных действий и справедливого распределения бремени" должен соблюдаться при решении проблем суверенного долга", - указал он.
По его словам, экономический рост является фундаментальным решением долговых проблем развивающихся стран и восстановления приемлемого уровня задолженности.
 
ФинансыМировая экономикаКИТАЙКНРЦБ Китая
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала