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Названы регионы с самым высоким кредитным рейтингом у жителей

Названы регионы с самым высоким кредитным рейтингом у жителей - 02.09.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самым высоким кредитным рейтингом у жителей

Москва, Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким кредитным рейтингом у жителей, сообщили... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T00:20+0300

2026-09-02T00:20+0300

2026-09-02T00:20+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким кредитным рейтингом у жителей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Максимальный рейтинг – в среднем 777 баллов – продемонстрировали заемщики Москвы, за год он снизился на 1 пункт. В топ-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей также вошли: Санкт-Петербург – 771 балл (-3 пункта за год); Чувашия – 754 балла (-1 пункт за год); Ямало-Ненецкий АО – 753 балла (-1 пункт за год) и Чукотский АО – 749 баллов (+3 пункта за год)", - говорится в материалах. Продолжили топ регионов Московская область – 749 баллов (без изменений за год); Удмуртия – 745 баллов (-1 пункт за год); Ханты-Мансийский АО – 744 балла (-1 пункт за год); Воронежская область – 742 балла (-3 пункта за год); Нижегородская область – 741 балл (без изменений за год). "Наибольший годовой прирост кредитного рейтинга среди горожан зафиксирован в городе Бабушкине (Бурятия) – на 28 пунктов: с 623 баллов в июле 2025 года до 651 балла в июле 2026 года. На втором месте – Инсар (Мордовия) с ростом на 27 пунктов: с 720 до 747 баллов. На третьем месте – Верхоянск (Якутия) с ростом на 24 пункта: с 670 до 694 баллов", - уточняется в материалах. При этом кредитный рейтинг жителей региональных столиц, как правило, выше, чем в среднем по области. Так, по итогам июля самый большой разрыв зафиксирован в Новосибирской и Омской областях — 49 пунктов. Средний балл по Новосибирской области составил 677 против 726 у жителей Новосибирска, а по Омской области – 674 против 723 у омичей. Исключениями в июле, как и в июне, стали Краснодарский край, где кредитный рейтинг жителей Краснодара и области сравнялся (701 балл), и Волгоградская область, где средний показатель по региону (706 баллов) оказался на 1 пункт выше, чем у жителей Волгограда (705 баллов). В июле в большинстве регионов наблюдалось годовое снижение кредитного рейтинга жителей. "Кредитный рейтинг заемщиков напрямую зависит от экономической ситуации в их регионе или городе. Высокие показатели часто связаны либо с общей экономической активностью, либо с узкой специализацией населенного пункта, которая привлекает определенный тип жителей и специалистов", - прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. По его словам, именно поэтому лидерами рейтинга становятся такие города, как Иннополис, Билибино и Саров. Их современная история и экономика неразрывно связаны с развитием высоких технологий, что и определяет высокую финансовую и кредитную грамотность их жителей. "Заслуживает внимания и тот факт, что Крым и Севастополь демонстрируют значительный рост кредитного рейтинга. За год их показатели увеличились на 13 и 45 баллов соответственно. Этот рост объясняется активным накоплением кредитного опыта жителями региона, который теперь отражается в ранее пустовавших кредитных историях, что и стимулирует улучшение рейтинговых позиций", - добавил Филиппов.

москва

санкт-петербург

чувашия

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