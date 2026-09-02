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Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году

Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ

Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году

Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:53+0300

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2026-09-02T05:53+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил, что в данный момент выполняется пилотный грузовой рейс из Южной Кореи по СМП. "В следующем году мы ожидаем также пилотный рейс из Индии", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК". "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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арктика

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россия, бизнес, индия, арктика, южная корея, росатом, вэф