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Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году
Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году
Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в рамках Восточного экономического форума.
Он напомнил, что в данный момент выполняется пилотный грузовой рейс из Южной Кореи по СМП.
"В следующем году мы ожидаем также пилотный рейс из Индии", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК".
"Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году
Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути ожидается в 2027 году
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в рамках Восточного экономического форума.
Он напомнил, что в данный момент выполняется пилотный грузовой рейс из Южной Кореи по СМП.
"В следующем году мы ожидаем также пилотный рейс из Индии", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК".
"Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.