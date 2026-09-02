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Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году
Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году
Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:53+0300
2026-09-02T05:53+0300
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бизнес
индия
арктика
южная корея
росатом
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил, что в данный момент выполняется пилотный грузовой рейс из Южной Кореи по СМП. "В следующем году мы ожидаем также пилотный рейс из Индии", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК". "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, индия, арктика, южная корея, росатом, вэф
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, АРКТИКА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Росатом, ВЭФ
05:53 02.09.2026
 
Пилотный грузовой рейс из Индии по СМП ожидается в 2027 году

Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути ожидается в 2027 году

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пилотный грузовой рейс из Индии по Северному морскому пути (СМП) ожидается в 2027 году, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в рамках Восточного экономического форума.
Он напомнил, что в данный момент выполняется пилотный грузовой рейс из Южной Кореи по СМП.
"В следующем году мы ожидаем также пилотный рейс из Индии", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК".
"Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯАРКТИКАЮЖНАЯ КОРЕЯРосатомВЭФ
 
 
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