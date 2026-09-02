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Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой
Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести федеральную программу "Билет домой", которая позволит иногородним студентам очной формы обучения покупать... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:39+0300
2026-09-02T10:41+0300
бизнес
россия
рту мирэа
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести федеральную программу "Билет домой", которая позволит иногородним студентам очной формы обучения покупать билеты к месту постоянного проживания и обратно со скидкой 50%, письмо с этой инициативой направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. "МИРЭА – Российский технологический университет" просит Вас рассмотреть возможность введения федеральной программы "Билет домой", - говорится в тексте письма. Программа предусматривает предоставление иногородним студентам очной формы обучения скидки либо компенсации в размере 50% стоимости проезда к месту постоянного проживания и обратно к месту обучения один раз в течение учебного года. Из письма следует, что на первом этапе программа могла бы распространяться на железнодорожный транспорт как наиболее востребованный вид междугороднего транспорта среди студентов. В дальнейшем с учетом результатов ее реализации возможно распространение программы на иные виды транспорта. Предлагается также максимально упростить механизм предоставления такой меры поддержки. Подтверждение статуса обучающегося и права на льготу потенциально может осуществляться в электронном виде посредством государственных информационных систем без необходимости ежегодного сбора студентом дополнительных справок.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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192
40
бизнес, россия, рту мирэа
Бизнес, РОССИЯ, РТУ МИРЭА
10:39 02.09.2026 (обновлено: 10:41 02.09.2026)
 
Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой

Ректор МИРЭА Кудж предложил ввести программу "Билет домой" для иногородних студентов

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести федеральную программу "Билет домой", которая позволит иногородним студентам очной формы обучения покупать билеты к месту постоянного проживания и обратно со скидкой 50%, письмо с этой инициативой направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.
"МИРЭА – Российский технологический университет" просит Вас рассмотреть возможность введения федеральной программы "Билет домой", - говорится в тексте письма.
Программа предусматривает предоставление иногородним студентам очной формы обучения скидки либо компенсации в размере 50% стоимости проезда к месту постоянного проживания и обратно к месту обучения один раз в течение учебного года.
Из письма следует, что на первом этапе программа могла бы распространяться на железнодорожный транспорт как наиболее востребованный вид междугороднего транспорта среди студентов. В дальнейшем с учетом результатов ее реализации возможно распространение программы на иные виды транспорта.
Предлагается также максимально упростить механизм предоставления такой меры поддержки. Подтверждение статуса обучающегося и права на льготу потенциально может осуществляться в электронном виде посредством государственных информационных систем без необходимости ежегодного сбора студентом дополнительных справок.
 
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