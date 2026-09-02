https://1prime.ru/20260902/rektor-872915575.html

Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой

Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой - 02.09.2026, ПРАЙМ

Ректор МИРЭА предложил дать иногородним студентам скидку на билеты домой

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести федеральную программу "Билет домой", которая позволит иногородним студентам очной формы обучения покупать... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:39+0300

2026-09-02T10:39+0300

2026-09-02T10:41+0300

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рту мирэа

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести федеральную программу "Билет домой", которая позволит иногородним студентам очной формы обучения покупать билеты к месту постоянного проживания и обратно со скидкой 50%, письмо с этой инициативой направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. "МИРЭА – Российский технологический университет" просит Вас рассмотреть возможность введения федеральной программы "Билет домой", - говорится в тексте письма. Программа предусматривает предоставление иногородним студентам очной формы обучения скидки либо компенсации в размере 50% стоимости проезда к месту постоянного проживания и обратно к месту обучения один раз в течение учебного года. Из письма следует, что на первом этапе программа могла бы распространяться на железнодорожный транспорт как наиболее востребованный вид междугороднего транспорта среди студентов. В дальнейшем с учетом результатов ее реализации возможно распространение программы на иные виды транспорта. Предлагается также максимально упростить механизм предоставления такой меры поддержки. Подтверждение статуса обучающегося и права на льготу потенциально может осуществляться в электронном виде посредством государственных информационных систем без необходимости ежегодного сбора студентом дополнительных справок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рту мирэа