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Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла
Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла - 02.09.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла
Текущее охлаждение экономики в России является естественным этапом экономического цикла, считает министр экономического развития Максим Решетников. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:45+0300
2026-09-02T10:58+0300
россия
финансы
владивосток
максим решетников
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущее охлаждение экономики в России является естественным этапом экономического цикла, считает министр экономического развития Максим Решетников."Текущее такое охлаждение экономики является, в общем, естественным, наверное, этапом экономического цикла, потому что экономика вообще циклична. Предыдущий этап был такой бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался, и, соответственно, процентные ставки выросли, и темпы роста снизились", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.Министр добавил, что такая ситуация говорит "о нормальном характере" экономики России.Он также подчеркнул, что министерству важно, чтобы этап охлаждения экономики не затянулся и структурная перестройка продолжалась.В мае вице-премьер Александр Новак сообщил, что за последние 3 года, включая прошлый, в реальном выражении ВВП России увеличился более чем на 10%. Он также отмечал, что экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка.Весной Минэкономразвития опубликовало сценарные условия функционирования экономики России на 2027-2029 годы. По прогнозу министерства, в 2027 году рост экономики составит 1,4%, в 2028 году - 1,9%, в 2029 году - 2,4%. В текущем году ведомство ожидало рост ВВП страны на 0,4%.При этом ранее в среду Решетников заявил ИС "Вести", что рост ВПП России по итогам года составит порядка 0,6%, что чуть выше весеннего прогноза Минэкономразвития.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, финансы, владивосток, максим решетников, вэф
РОССИЯ, Финансы, Владивосток, Максим Решетников, ВЭФ
10:45 02.09.2026 (обновлено: 10:58 02.09.2026)
 
Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла

Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом экономического цикла

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущее охлаждение экономики в России является естественным этапом экономического цикла, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Текущее такое охлаждение экономики является, в общем, естественным, наверное, этапом экономического цикла, потому что экономика вообще циклична. Предыдущий этап был такой бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался, и, соответственно, процентные ставки выросли, и темпы роста снизились", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Министр добавил, что такая ситуация говорит "о нормальном характере" экономики России.
Он также подчеркнул, что министерству важно, чтобы этап охлаждения экономики не затянулся и структурная перестройка продолжалась.
В мае вице-премьер Александр Новак сообщил, что за последние 3 года, включая прошлый, в реальном выражении ВВП России увеличился более чем на 10%. Он также отмечал, что экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка.
Весной Минэкономразвития опубликовало сценарные условия функционирования экономики России на 2027-2029 годы. По прогнозу министерства, в 2027 году рост экономики составит 1,4%, в 2028 году - 1,9%, в 2029 году - 2,4%. В текущем году ведомство ожидало рост ВВП страны на 0,4%.
При этом ранее в среду Решетников заявил ИС "Вести", что рост ВПП России по итогам года составит порядка 0,6%, что чуть выше весеннего прогноза Минэкономразвития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯФинансыВладивостокМаксим РешетниковВЭФ
 
 
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