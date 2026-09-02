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Экономика России перестала зависеть от экспорта ресурсов, заявил Решетников

Экономика России перестала зависеть от экспорта ресурсов, заявил Решетников - 02.09.2026, ПРАЙМ

Экономика России перестала зависеть от экспорта ресурсов, заявил Решетников

Российская экономика перестала зависеть от экспорта ресурсов и теперь представляет собой сложный механизм, эффективно выдерживающий санкционное давление, заявил | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:01+0300

2026-09-02T16:01+0300

2026-09-02T16:07+0300

россия

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российская экономика перестала зависеть от экспорта ресурсов и теперь представляет собой сложный механизм, эффективно выдерживающий санкционное давление, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Наша экономика давно уже не "ресурсная", она давно уже - очень сложный механизм, потому что никакая "ресурсная" экономика все эти десятки тысяч санкций не выдержала бы", - сказал он в интервью телеканалу РБК. "У нас сложная экономика. Та ресурсная часть, которая есть - она сильно диверсифицирована, она крайне эффективна, потому что мы давно бы уже стали замыкающим поставщиком на рынке, у которого самая высокая себестоимость, учитывая все санкционные и прочие вещи, дисконты, и давно бы вылетели с рынка, не могли бы ничего экспортировать", - отметил министр. Однако Россия это выдерживает, особенно благодаря эффективной работе компаний, подчеркнул он. При этом помимо ресурсов, Россия активно развивает промышленность, производство продуктов питания, энергетику, IT-сектор, туризм, добавил Решетников.

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россия, максим решетников