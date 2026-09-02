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Резиденты ТОР на Дальнем Востоке смогут получить налоговый вычет
Резиденты ТОР на Дальнем Востоке смогут получить налоговый вычет - 02.09.2026, ПРАЙМ
Резиденты ТОР на Дальнем Востоке смогут получить налоговый вычет
Резиденты единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке смогут получить инвестиционный налоговый вычет в размере до 20% от суммы вложений, а | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Резиденты единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке смогут получить инвестиционный налоговый вычет в размере до 20% от суммы вложений, а холдинги из других регионов России – до 10%, заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Как отметил Алтабаев, работа над концепцией велась почти год совместно с Советом Федерации, и новый режим заработает с 1 января 2027 года. Он отметил, что региональные льготы и возможности подключения к инфраструктуре остаются такие же, как в ТОР, но добавится федеральный инвестиционный налоговый вычет.
"Будет две развилки, это будет альтернатива, бизнес будет иметь право выбрать либо льготу по федеральной прибыли, либо инвествычет по ставке 8 процентов, но не более 20 процентов от суммы вложений в течение 10 лет. Если инвестор вычитает из базы, которую он сгенерировал на резиденте единой территории опережающего развития, и по более низкой ставке – 5 процентов, но не более 10 процентов от суммы вложений в течение 10 лет, если это вычет по группе", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития".
По его словам, это означает, что холдинги и группы компаний, работающие в центральной и западной части России, могут генерировать там свою налоговую базу, инвестировать на Дальнем Востоке и получать вычет.
"На наш взгляд, это будет дополнительным стимулом к перестройке кооперационных цепочек и экспорта в страны АТР", – отметил Алтабаев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, Совет Федерации, АТР, ВЭФ
Резиденты ТОР на Дальнем Востоке смогут получить налоговый вычет
Замглавы Минвостокразвития Алтабаев: резиденты ЕТОР смогут получить налоговый вычет
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Резиденты единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке смогут получить инвестиционный налоговый вычет в размере до 20% от суммы вложений, а холдинги из других регионов России – до 10%, заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Как отметил Алтабаев, работа над концепцией велась почти год совместно с Советом Федерации, и новый режим заработает с 1 января 2027 года. Он отметил, что региональные льготы и возможности подключения к инфраструктуре остаются такие же, как в ТОР, но добавится федеральный инвестиционный налоговый вычет.
"Будет две развилки, это будет альтернатива, бизнес будет иметь право выбрать либо льготу по федеральной прибыли, либо инвествычет по ставке 8 процентов, но не более 20 процентов от суммы вложений в течение 10 лет. Если инвестор вычитает из базы, которую он сгенерировал на резиденте единой территории опережающего развития, и по более низкой ставке – 5 процентов, но не более 10 процентов от суммы вложений в течение 10 лет, если это вычет по группе", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития".
По его словам, это означает, что холдинги и группы компаний, работающие в центральной и западной части России, могут генерировать там свою налоговую базу, инвестировать на Дальнем Востоке и получать вычет.
"На наш взгляд, это будет дополнительным стимулом к перестройке кооперационных цепочек и экспорта в страны АТР", – отметил Алтабаев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.