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Иностранные резиденты ОЭЗ инвестировали более 212 млрд руб в экономику РФ
Иностранные резиденты ОЭЗ инвестировали более 212 млрд руб в экономику РФ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Иностранные резиденты ОЭЗ инвестировали более 212 млрд руб в экономику РФ
Иностранные резиденты российских особых экономических зон (ОЭЗ) инвестировали более 212 миллиардов рублей в экономику России и создали 15 тысяч рабочих мест,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Иностранные резиденты российских особых экономических зон (ОЭЗ) инвестировали более 212 миллиардов рублей в экономику России и создали 15 тысяч рабочих мест, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сегодня в российских ОЭЗ работают около 90 резидентов из более чем 30 стран. Они инвестировали более 212 миллиардов рублей и создали 15 тысяч рабочих мест", - приводят слова Решетникова в пресс-службе министерства. В Минэкономразвития также подчеркнули, что Россия продолжает создавать условия для долгосрочных инвестиций в экономику. Одно из направлений, где сегодня реализуются масштабные проекты развития, - туризм. Этот сектор экономики остается одним из наиболее быстрорастущих. "До 2030 года государство направит на его развитие более 437 миллиардов рублей. В стране уже введено более 24 тысяч новых гостиничных номеров, до 2030 года планируется создать еще 60 тысяч. Развиваются горнолыжные курорты, на морских побережьях и озере Байкал создаются новые марины и туристические кластеры. Для реализации таких проектов действуют преференциальные режимы", - добавили в министерстве. По словам Решетникова, российская экономика сохраняет устойчивость и инвестиционный потенциал. "За последние три года ВВП России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. За 2021-2024 годы инвестиции в основной капитал выросли почти на 40% в реальном выражении. Россия сохранила макроэкономическую стабильность", - отметил он. Кроме того, Россия существенно перестроила внешнеэкономические связи: сегодня на дружественные страны приходится около 85% всего товарооборота против 46% в 2021 году. Расширяется сеть преференциальных торговых соглашений, развивается платежная, логистическая и страховая инфраструктура, действует сеть международных соглашений о защите и поощрении инвестиций. "Сейчас отличное время инвестировать в страну. Рынок в долгосрочном плане находится на подъеме. При этом самый требовательный турист у нас — российский, который активно путешествует по миру, у которого самые высокие требования и за которого мы боремся в первую очередь", - отметил министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, байкал, владивосток, максим решетников, вэф
РОССИЯ, Байкал, Владивосток, Максим Решетников, ВЭФ
Иностранные резиденты ОЭЗ инвестировали более 212 млрд руб в экономику РФ
Решетников: иностранные резиденты ОЭЗ инвестировали более 212 млрд руб в экономику России
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Иностранные резиденты российских особых экономических зон (ОЭЗ) инвестировали более 212 миллиардов рублей в экономику России и создали 15 тысяч рабочих мест, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Сегодня в российских ОЭЗ работают около 90 резидентов из более чем 30 стран. Они инвестировали более 212 миллиардов рублей и создали 15 тысяч рабочих мест", - приводят слова Решетникова в пресс-службе министерства.
В Минэкономразвития также подчеркнули, что Россия продолжает создавать условия для долгосрочных инвестиций в экономику. Одно из направлений, где сегодня реализуются масштабные проекты развития, - туризм. Этот сектор экономики остается одним из наиболее быстрорастущих.
"До 2030 года государство направит на его развитие более 437 миллиардов рублей. В стране уже введено более 24 тысяч новых гостиничных номеров, до 2030 года планируется создать еще 60 тысяч. Развиваются горнолыжные курорты, на морских побережьях и озере Байкал создаются новые марины и туристические кластеры. Для реализации таких проектов действуют преференциальные режимы", - добавили в министерстве.
По словам Решетникова, российская экономика сохраняет устойчивость и инвестиционный потенциал. "За последние три года ВВП России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. За 2021-2024 годы инвестиции в основной капитал выросли почти на 40% в реальном выражении. Россия сохранила макроэкономическую стабильность", - отметил он.
Кроме того, Россия существенно перестроила внешнеэкономические связи: сегодня на дружественные страны приходится около 85% всего товарооборота против 46% в 2021 году. Расширяется сеть преференциальных торговых соглашений, развивается платежная, логистическая и страховая инфраструктура, действует сеть международных соглашений о защите и поощрении инвестиций.
"Сейчас отличное время инвестировать в страну. Рынок в долгосрочном плане находится на подъеме. При этом самый требовательный турист у нас — российский, который активно путешествует по миру, у которого самые высокие требования и за которого мы боремся в первую очередь", - отметил министр.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.