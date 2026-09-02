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Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов

Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов - 02.09.2026, ПРАЙМ

Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов

Резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны за 10 лет заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов, доложил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:53+0300

2026-09-02T19:53+0300

2026-09-02T19:53+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны за 10 лет заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину. В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Созданная по вашим решениям система преференций дала Дальнему Востоку и Арктике значимый результат. Не только в виде новых инвестиций и предприятий, но и бюджетный. За 10 лет резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов. При этом объем льгот составил 373 миллиарда, то есть бюджет получил прибыль 350 миллиардов рублей", - сообщил Чекунков. По словам главы Минвостокразвития, сейчас начинают истекать льготные периоды первых инвесторов, поэтому реальный эффект от созданных предприятий будет с каждым годом нарастать.

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бизнес, россия, владивосток, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития