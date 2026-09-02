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Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов
Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов
Резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны за 10 лет заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов, доложил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:53+0300
2026-09-02T19:53+0300
бизнес
россия
владивосток
дальний восток
арктика
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны за 10 лет заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину. В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Созданная по вашим решениям система преференций дала Дальнему Востоку и Арктике значимый результат. Не только в виде новых инвестиций и предприятий, но и бюджетный. За 10 лет резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов. При этом объем льгот составил 373 миллиарда, то есть бюджет получил прибыль 350 миллиардов рублей", - сообщил Чекунков. По словам главы Минвостокразвития, сейчас начинают истекать льготные периоды первых инвесторов, поэтому реальный эффект от созданных предприятий будет с каждым годом нарастать.
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бизнес, россия, владивосток, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
19:53 02.09.2026
 
Резиденты ДФО за 10 лет заплатили в бюджеты 723 млрд рублей налогов

Чекунков: резиденты Свободного порта и Арктики заплатили в бюджет 723 млрд рублей налогов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны за 10 лет заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину.
В среду во Владивостоке прошло совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Созданная по вашим решениям система преференций дала Дальнему Востоку и Арктике значимый результат. Не только в виде новых инвестиций и предприятий, но и бюджетный. За 10 лет резиденты территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны заплатили в бюджеты 723 миллиарда рублей налогов. При этом объем льгот составил 373 миллиарда, то есть бюджет получил прибыль 350 миллиардов рублей", - сообщил Чекунков.
По словам главы Минвостокразвития, сейчас начинают истекать льготные периоды первых инвесторов, поэтому реальный эффект от созданных предприятий будет с каждым годом нарастать.
 
БизнесРОССИЯВладивостокДальний ВостокАРКТИКААлексей ЧекунковВладимир ПутинМинвостокразвития
 
 
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