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Fix Price запустил оплату цифровым рублем

Fix Price запустил оплату цифровым рублем - 02.09.2026, ПРАЙМ

Fix Price запустил оплату цифровым рублем

Ритейлер Fix Price запустил оплату цифровыми рублями в магазинах сети, сообщила компания. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:23+0300

2026-09-02T12:23+0300

2026-09-02T12:24+0300

финансы

fix price

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price запустил оплату цифровыми рублями в магазинах сети, сообщила компания. "Fix Price с 1 сентября запустил оплату в цифровых рублях. Оплата таким способом проходит через обычные платежные терминалы: покупателям достаточно отсканировать привычный QR-код и провести оплату", - говорится в сообщении. Отмечается, что платеж проходит через платформу ЦБ, и после подтверждения деньги списываются со счета покупателя. Кассир формирует обычный чек, где оплата цифровыми рублями отражается как безналичный расчет. Ритейлер подчеркнул, что для внедрения новой технологии не потребовалось никаких технических доработок со стороны компании. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, fix price