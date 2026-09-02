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Fix Price запустил оплату цифровым рублем - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Fix Price запустил оплату цифровым рублем
Fix Price запустил оплату цифровым рублем - 02.09.2026, ПРАЙМ
Fix Price запустил оплату цифровым рублем
Ритейлер Fix Price запустил оплату цифровыми рублями в магазинах сети, сообщила компания. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:23+0300
2026-09-02T12:24+0300
финансы
fix price
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price запустил оплату цифровыми рублями в магазинах сети, сообщила компания. "Fix Price с 1 сентября запустил оплату в цифровых рублях. Оплата таким способом проходит через обычные платежные терминалы: покупателям достаточно отсканировать привычный QR-код и провести оплату", - говорится в сообщении. Отмечается, что платеж проходит через платформу ЦБ, и после подтверждения деньги списываются со счета покупателя. Кассир формирует обычный чек, где оплата цифровыми рублями отражается как безналичный расчет. Ритейлер подчеркнул, что для внедрения новой технологии не потребовалось никаких технических доработок со стороны компании. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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192
40
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192
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финансы, fix price
Финансы, Fix Price
12:23 02.09.2026 (обновлено: 12:24 02.09.2026)
 
Fix Price запустил оплату цифровым рублем

Ритейлер Fix Price запустил оплату цифровыми рублями в магазинах сети

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price запустил оплату цифровыми рублями в магазинах сети, сообщила компания.
"Fix Price с 1 сентября запустил оплату в цифровых рублях. Оплата таким способом проходит через обычные платежные терминалы: покупателям достаточно отсканировать привычный QR-код и провести оплату", - говорится в сообщении.
Отмечается, что платеж проходит через платформу ЦБ, и после подтверждения деньги списываются со счета покупателя. Кассир формирует обычный чек, где оплата цифровыми рублями отражается как безналичный расчет.
Ритейлер подчеркнул, что для внедрения новой технологии не потребовалось никаких технических доработок со стороны компании.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
 
ФинансыFix Price
 
 
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