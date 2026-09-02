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"Росатом": таяние арктических льдов не делает навигацию по СМП безопаснее - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом": таяние арктических льдов не делает навигацию по СМП безопаснее
"Росатом": таяние арктических льдов не делает навигацию по СМП безопаснее - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом": таяние арктических льдов не делает навигацию по СМП безопаснее
Таяние арктических льдов не делает навигацию по Северному морскому пути (СМП) безопаснее, ледовая обстановка остается сложной и меняется год от года, рассказал... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:55+0300
2026-09-02T04:55+0300
россия
арктика
владивосток
росатом
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Таяние арктических льдов не делает навигацию по Северному морскому пути (СМП) безопаснее, ледовая обстановка остается сложной и меняется год от года, рассказал специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов на  Восточном экономическом форуме. "В медийном пространстве много говорят и пишут о таянии арктических льдов. И это, к сожалению, создает для части аудитории ощущение, что Арктика становится более доступной и безопасной сама по себе. Объективно реальная картина сложнее. Ледовая обстановка по сложности год от года меняется и двигается разнообразно", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК" ВЭФ-2026. Он отметил, что в восточном секторе сохраняются сложные с точки зрения ледовой обстановки районы. "Поэтому упрощать сейчас то, что все растаяло, климат сделал всю работу по безопасности на Северном морском пути, - это крайне безответственно", - заключил спецпредставитель. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, арктика, владивосток, росатом, вэф
РОССИЯ, АРКТИКА, Владивосток, Росатом, ВЭФ
04:55 02.09.2026
 
"Росатом": таяние арктических льдов не делает навигацию по СМП безопаснее

Панов: таяние арктических льдов не делает навигацию по СМП безопаснее

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Таяние арктических льдов не делает навигацию по Северному морскому пути (СМП) безопаснее, ледовая обстановка остается сложной и меняется год от года, рассказал специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов на  Восточном экономическом форуме.
"В медийном пространстве много говорят и пишут о таянии арктических льдов. И это, к сожалению, создает для части аудитории ощущение, что Арктика становится более доступной и безопасной сама по себе. Объективно реальная картина сложнее. Ледовая обстановка по сложности год от года меняется и двигается разнообразно", - сказал Панов на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК" ВЭФ-2026.
Он отметил, что в восточном секторе сохраняются сложные с точки зрения ледовой обстановки районы.
"Поэтому упрощать сейчас то, что все растаяло, климат сделал всю работу по безопасности на Северном морском пути, - это крайне безответственно", - заключил спецпредставитель.
"Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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