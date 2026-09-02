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Росавиация и Минтранс работают над упрощением сертификации самолетов

Росавиация и Минтранс работают над упрощением сертификации самолетов - 02.09.2026, ПРАЙМ

Росавиация и Минтранс работают над упрощением сертификации самолетов

Росавиация и министерство транспорта РФ ведут работу по облегчению процесса сертификации легких и сверхлегких воздушных судов, рассказал глава Росавиации... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:31+0300

2026-09-02T04:31+0300

2026-09-02T04:31+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Росавиация и министерство транспорта РФ ведут работу по облегчению процесса сертификации легких и сверхлегких воздушных судов, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на сессии Восточного экономического форума. "Наверное, ключевое, что сейчас ставит такие заградительные барьеры - это, как бы странно ни звучало, требования, которые мы сами издаем к сертификации отечественных легких и сверхлегких самолетов. Совместно с Минтрансом ведется, действительно, в этой части большая работа по изменению законодательства. Я думаю, что мы в ближайшее время ряд параметров пересмотрим, которые позволят и дешевле, и быстрее проводить сертификацию для таких типов воздушных судов", - сказал Ядров. Изменение параметров окажет существенный общий эффект с точки зрения сроков, стоимости и возможности создания этих самолетов, а также последующего их выпуска в серию, добавил глава Росавиации. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, росавиация, вэф