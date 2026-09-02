https://1prime.ru/20260902/rosnedra-872898618.html

Роснедра рассказали, сколько алмазов нужно России

Роснедра рассказали, сколько алмазов нужно России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Роснедра рассказали, сколько алмазов нужно России

России нужны ресурсы алмазов суммарно не менее 400 миллионов карат в ближайшее время, чтобы сохранить добычу на текущем уровне, месторождения с необходимым... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T02:48+0300

2026-09-02T02:48+0300

2026-09-02T02:48+0300

россия

якутия

архангельская область

красноярский край

алроса

роснедра

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872898618.jpg?1788306498

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. России нужны ресурсы алмазов суммарно не менее 400 миллионов карат в ближайшее время, чтобы сохранить добычу на текущем уровне, месторождения с необходимым уровнем запасов прогнозируются в Якутии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. "Для поддержания уровня добычи алмазов необходимо открытие в ближайшее время месторождений с суммарными ресурсами не менее 400 миллионов карат. Промышленные месторождения с необходимым уровнем запасов прогнозируются в пределах территории Якутии в Лено-Анабарском междуречье", - сказал Казанов в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он объяснил, что запасы действующих и готовящихся к запуску месторождений составляют более 408 миллионов карат, или 43,1% балансовых запасов. Это позволяет поддерживать годовую добычу алмазов в России на уровне 31-35 миллионов карат до 2031 года. Но в 2032-2035 годах добыча снизится - до 19-26 миллионов карат из‑за закрытия ряда кимберлитовых трубок, например, Юбилейной, Зарницы, Нюрбинской и других. К 2035 году запасы, вовлеченные в эксплуатацию, почти исчерпаются. Запасы алмазов на проектируемых месторождениях, где добыча будет рентабельной, составляют почти 317 миллионов карат, или 33,5% от всех в стране. "Введение в эксплуатацию трубок Архангельская, Карпинского-1 и Карпинского-2 позволит поддерживать добычу алмазов на текущем уровне до 2031 года, в 2032-2035 годах добыча составит 24-28 миллионов карат, в 2036-2040 годах - 11-23 миллиона карат", - объяснил он. Запасы, по которым еще не приняты инвестиционные решения для начала добычи, составляют 23,4%, или более 222 миллионов карат. По данным "Алросы", речь идет о ряде проектов в Якутии и в Архангельской области. Суммарная добыча алмазов в России с учетом этих проектов в 2030-2035 годах составит 25-34 миллиона карат, в 2036-2040 годах - 21-27 миллионов карат, добавил Казанов. Он также напомнил, что "Алроса" рассчитывает до 2030 года найти новые месторождения в Якутии, Архангельской области и Красноярском крае. Цель по ресурсам - 141 миллион карат. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.

якутия

архангельская область

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, якутия, архангельская область, красноярский край, алроса, роснедра, вэф