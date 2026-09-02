https://1prime.ru/20260902/rosreestr-872904450.html

Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар"

Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар"

Участникам программы "Дальневосточный гектар" за десять лет ее существования предоставлены 140 тысяч земельных участков, рассказала на сессии "Дальневосточный... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:45+0300

2026-09-02T07:45+0300

2026-09-02T07:45+0300

недвижимость

общество

якутия

приморский край

дальний восток

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872904450.jpg?1788324324

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Участникам программы "Дальневосточный гектар" за десять лет ее существования предоставлены 140 тысяч земельных участков, рассказала на сессии "Дальневосточный гектар: новое десятилетие – новые возможности" на ВЭФ-2026 заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина. "Гектару" десять лет. За это время были предоставлены 140 тысяч земельных участков общей площадью 110 тысяч гектаров. Лидеры – Саха, Якутия, Приморский край, Сахалинская область. Но для нас, как для оператора системы, важна не статистика, а динамика. А она достаточно приличная – плюс 25% ежегодно. Есть о чем подумать", – отметила Лилина. С практической точки зрения тенденция означает, что с такой же скоростью растет нагрузка на регистраторов, кадастровых инженеров и региональные органы власти, добавила замглавы Росреестра. Ответ на рост спроса может быть только технологическим, подчеркнула Лилина. По данным Росреестра, на сегодня в Дальневосточном федеральном округе в реестр на 99% внесены границы муниципальных образований, на 93% границы населенных пунктов, на 83% границы территориальных зон. В четырех из 11 регионов Дальнего Востока сведения о данных границах внесены в полном объеме, что очень полезно для пространственного анализа предоставляемого земельного участка, уточнила Лилина. Доля земельных участков с границами, что также помогает пространственному анализу, в Дальневосточном федеральном округе составляет 82%, что на 4% выше, чем в среднем по стране, указала замглавы ведомства. "С 2020 года в ЕГРН были внесены 780 тысяч земельных участков в рамках ДФО, и в этом году по еще 110 тысячам объектов планируется установить границы. Это очень важный вклад, который в том числе и работает на программу", – сообщила Лилина.

якутия

приморский край

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, общество , якутия, приморский край, дальний восток, росреестр