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Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар"
Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар"
Участникам программы "Дальневосточный гектар" за десять лет ее существования предоставлены 140 тысяч земельных участков, рассказала на сессии "Дальневосточный... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:45+0300
2026-09-02T07:45+0300
недвижимость
общество
якутия
приморский край
дальний восток
росреестр
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Участникам программы "Дальневосточный гектар" за десять лет ее существования предоставлены 140 тысяч земельных участков, рассказала на сессии "Дальневосточный гектар: новое десятилетие – новые возможности" на ВЭФ-2026 заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина. "Гектару" десять лет. За это время были предоставлены 140 тысяч земельных участков общей площадью 110 тысяч гектаров. Лидеры – Саха, Якутия, Приморский край, Сахалинская область. Но для нас, как для оператора системы, важна не статистика, а динамика. А она достаточно приличная – плюс 25% ежегодно. Есть о чем подумать", – отметила Лилина. С практической точки зрения тенденция означает, что с такой же скоростью растет нагрузка на регистраторов, кадастровых инженеров и региональные органы власти, добавила замглавы Росреестра. Ответ на рост спроса может быть только технологическим, подчеркнула Лилина. По данным Росреестра, на сегодня в Дальневосточном федеральном округе в реестр на 99% внесены границы муниципальных образований, на 93% границы населенных пунктов, на 83% границы территориальных зон. В четырех из 11 регионов Дальнего Востока сведения о данных границах внесены в полном объеме, что очень полезно для пространственного анализа предоставляемого земельного участка, уточнила Лилина. Доля земельных участков с границами, что также помогает пространственному анализу, в Дальневосточном федеральном округе составляет 82%, что на 4% выше, чем в среднем по стране, указала замглавы ведомства. "С 2020 года в ЕГРН были внесены 780 тысяч земельных участков в рамках ДФО, и в этом году по еще 110 тысячам объектов планируется установить границы. Это очень важный вклад, который в том числе и работает на программу", – сообщила Лилина.
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недвижимость, общество , якутия, приморский край, дальний восток, росреестр
Недвижимость, Общество , ЯКУТИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Дальний Восток, Росреестр
07:45 02.09.2026
 
Росреестр рассказал о программе "Дальневосточный гектар"

Росреестр: участникам программы "Дальневосточный гектар" предоставили 140 тысяч участков

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Участникам программы "Дальневосточный гектар" за десять лет ее существования предоставлены 140 тысяч земельных участков, рассказала на сессии "Дальневосточный гектар: новое десятилетие – новые возможности" на ВЭФ-2026 заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина.
"Гектару" десять лет. За это время были предоставлены 140 тысяч земельных участков общей площадью 110 тысяч гектаров. Лидеры – Саха, Якутия, Приморский край, Сахалинская область. Но для нас, как для оператора системы, важна не статистика, а динамика. А она достаточно приличная – плюс 25% ежегодно. Есть о чем подумать", – отметила Лилина.
С практической точки зрения тенденция означает, что с такой же скоростью растет нагрузка на регистраторов, кадастровых инженеров и региональные органы власти, добавила замглавы Росреестра. Ответ на рост спроса может быть только технологическим, подчеркнула Лилина.
По данным Росреестра, на сегодня в Дальневосточном федеральном округе в реестр на 99% внесены границы муниципальных образований, на 93% границы населенных пунктов, на 83% границы территориальных зон. В четырех из 11 регионов Дальнего Востока сведения о данных границах внесены в полном объеме, что очень полезно для пространственного анализа предоставляемого земельного участка, уточнила Лилина. Доля земельных участков с границами, что также помогает пространственному анализу, в Дальневосточном федеральном округе составляет 82%, что на 4% выше, чем в среднем по стране, указала замглавы ведомства.
"С 2020 года в ЕГРН были внесены 780 тысяч земельных участков в рамках ДФО, и в этом году по еще 110 тысячам объектов планируется установить границы. Это очень важный вклад, который в том числе и работает на программу", – сообщила Лилина.
 
НедвижимостьОбществоЯКУТИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙДальний ВостокРосреестр
 
 
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