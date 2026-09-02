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Росрыболовство рассказало о потреблении рыбы в России
Росрыболовство рассказало о потреблении рыбы в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство рассказало о потреблении рыбы в России
Россияне не доедают порядка 5 килограммов рыбы в год относительно ориентира в 28 килограммов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках ВЭФ. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:09+0300
2026-09-02T04:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне не доедают порядка 5 килограммов рыбы в год относительно ориентира в 28 килограммов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках ВЭФ.
"Если у нас стоит ориентир составляет порядка 28 килограммов на человека в год, то сейчас мы потребляем 23-23,5 килограмма", - рассказал он на сессии "Место силы: как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию".
Шестаков подчеркнул, что необходимо проводить системную работу в этом направлении.
"Сделана дорожная карта. Мы создали АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции", которая уже активно начала работать и развивает именно те направления, которые мы считаем необходимыми и важными", - добавил глава ведомства.
Как говорил в мае директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев, среднедушевое потребление рыбы в России уже многие годы не превышает 21-22 килограмма в год при норме в 28 килограммов, тогда как рыба служит для человека ценным источником белка, омега-3 и имеет важное медико-профилактическое значение.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, росрыболовство, минздрав, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Росрыболовство, Минздрав, ВЭФ
Росрыболовство рассказало о потреблении рыбы в России
Глава Росрыболовства Шестаков: россияне не доедают около пяти килограммов рыбы в год
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне не доедают порядка 5 килограммов рыбы в год относительно ориентира в 28 килограммов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках ВЭФ.
"Если у нас стоит ориентир составляет порядка 28 килограммов на человека в год, то сейчас мы потребляем 23-23,5 килограмма", - рассказал он на сессии "Место силы: как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию".
Шестаков подчеркнул, что необходимо проводить системную работу в этом направлении.
"Сделана дорожная карта. Мы создали АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции", которая уже активно начала работать и развивает именно те направления, которые мы считаем необходимыми и важными", - добавил глава ведомства.
Как говорил в мае директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев, среднедушевое потребление рыбы в России уже многие годы не превышает 21-22 килограмма в год при норме в 28 килограммов, тогда как рыба служит для человека ценным источником белка, омега-3 и имеет важное медико-профилактическое значение.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.