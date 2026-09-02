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Росрыболовство оценило ситуацию с импортом российской рыбы в Европу
Росрыболовство оценило ситуацию с импортом российской рыбы в Европу - 02.09.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство оценило ситуацию с импортом российской рыбы в Европу
Европейским потребителям будет сложно без российской рыбы, а вот для России европейский рынок не критичен и всегда есть возможность перенаправить эти объемы в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:23+0300
2026-09-02T06:23+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Европейским потребителям будет сложно без российской рыбы, а вот для России европейский рынок не критичен и всегда есть возможность перенаправить эти объемы в другие страны, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.
Запрет на импорт российской рыбы планировалось включить в 21-й пакет санкций, принятый в конце июля. Однако против выступил ряд стран, в том числе Португалия и Германия. При этом глава евродипломатии Кая Каллас уже анонсировала подготовку нового самого масштабного пакета антироссийских санкций.
"Конечно, рыбная продукция большое значение имеет для европейского рынка. Мы поставляем в Европу, это четвертая страна у нас по поставкам с точки зрения экспорта, где-то порядка больше 200 миллионов долларов. Ну и конечно же, без российской продукции достаточно сложно будет европейским потребителям", - сказал Шестаков.
При этом для России, по словам главы ведомства, европейский рынок не критичен, поскольку всегда есть возможность перенаправить эти объемы в другие страны.
"Мы поставляем сейчас в более 90 стран мира свою продукцию, поэтому для нас это не было бы критичным", - подчеркнул Шестаков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Росрыболовство оценило ситуацию с импортом российской рыбы в Европу
Глава Росрыболовства Шестаков: европейским потребителям будет сложно без российской рыбы
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Европейским потребителям будет сложно без российской рыбы, а вот для России европейский рынок не критичен и всегда есть возможность перенаправить эти объемы в другие страны, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.
Запрет на импорт российской рыбы планировалось включить в 21-й пакет санкций, принятый в конце июля. Однако против выступил ряд стран, в том числе Португалия и Германия. При этом глава евродипломатии Кая Каллас уже анонсировала подготовку нового самого масштабного пакета антироссийских санкций.
"Конечно, рыбная продукция большое значение имеет для европейского рынка. Мы поставляем в Европу, это четвертая страна у нас по поставкам с точки зрения экспорта, где-то порядка больше 200 миллионов долларов. Ну и конечно же, без российской продукции достаточно сложно будет европейским потребителям", - сказал Шестаков.
При этом для России, по словам главы ведомства, европейский рынок не критичен, поскольку всегда есть возможность перенаправить эти объемы в другие страны.
"Мы поставляем сейчас в более 90 стран мира свою продукцию, поэтому для нас это не было бы критичным", - подчеркнул Шестаков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.