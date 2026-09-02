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Россельхозбанк оценил турпоток на Дальний Восток

Россельхозбанк оценил турпоток на Дальний Восток - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россельхозбанк оценил турпоток на Дальний Восток

Туристический поток на Дальний Восток по итогам текущего года может выйти на 7 миллионов человек, а к 2030 году - превысить 10 миллионов человек в год,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:23+0300

2026-09-02T09:23+0300

2026-09-02T09:28+0300

туризм

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Туристический поток на Дальний Восток по итогам текущего года может выйти на 7 миллионов человек, а к 2030 году - превысить 10 миллионов человек в год, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "По итогам 2026 года число туристических поездок в Дальневосточном федеральном округе может достигнуть 7 миллионов, а к 2030 году турпоток на Дальний Восток способен превысить 10 миллионов человек", - сказали в банке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По данным кредитной организации, в период с января по июль 2026 года в Дальневосточный федеральный округ совершено около 3 миллионов туристических поездок, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в гостиницах за этот период остановились 2,3 миллиона человек. Там отметили, что особенно заметно туристическая активность растет в высокий летний сезон. В июне число поездок составило около 220 тысяч, что на 16% превышает показатель июня 2025 года, в июле – порядка 270 тысяч, на 12% больше в годовом выражении. В Россельхозбанке отметили, что основными точками притяжения для туристов остаются Приморский и Хабаровский края: за семь месяцев 2026 года на них пришлось 755 тысяч и 500 тысяч туристических поездок соответственно. "В Амурской области зафиксировано около 380 тысяч поездок, в Республике Бурятия – порядка 300 тысяч", - добавили там. Как подчеркнула руководитель центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, к 2030 году порядка 1,5 миллионов туристов могут выбрать сельский туризм и агротуризм. При этом одним из наиболее развитых направлений становится Приморский край, где развиваются экофермы, семейные винодельни, загородные усадьбы и круглогодичные туристические комплексы, что позволяет формировать комплексный туристический продукт и увеличивать продолжительность поездки. "Схожие проекты развиваются в Бурятии, Забайкалье, Хабаровском крае и Якутии. В результате туристическая карта Дальнего Востока расширяется за счет территорий, которые раньше находились вне основных маршрутов путешественников", - пояснили в банке, Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

хабаровский край

амурская область

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туризм, бизнес, дальний восток, хабаровский край, амурская область, россельхозбанк, вэф