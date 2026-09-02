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Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса в Приморье - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса в Приморье
Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса в Приморье - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса в Приморье
Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса на Дальнем Востоке стоимостью 15 миллиардов рублей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:46+0300
2026-09-02T10:46+0300
россия
финансы
дальний восток
приморский край
владивосток
россельхозбанк
вэф
рсхб
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса на Дальнем Востоке стоимостью 15 миллиардов рублей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год, рассказал журналистам глава Россельхозбанка Борис Листов. "Россельхозбанк предоставит финансирование на строительство одного из крупнейших тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Проект реализуется в Приморском крае, общий объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей, 1,6 миллиарда из которых уже выделены. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 год", - сказал он в кулуарах ВЭФ. Глава РСХБ добавил, что строительство комплекса будет вестись с применением современных технологий закрытого грунта, что обеспечит стабильное круглогодичное производство свежих овощей для жителей Приморского края и сопредельных территорий. Листов отметил, что поддержка проектов в Дальневосточном федеральном округе - один из приоритетов Россельхозбанка как опорного банка АПК. По его словам, за годы работы в регионе банк направил в экономику Дальнего Востока более 1 триллиона рублей, реализовав более 439 инвестиционных проектов. "Новый тепличный комплекс в Приморском крае - очередной шаг в системной работе по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению на Дальнем Востоке", - добавил глава РСХБ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, финансы, дальний восток, приморский край, владивосток, россельхозбанк, вэф, рсхб
РОССИЯ, Финансы, Дальний Восток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, Россельхозбанк, ВЭФ, РСХБ
10:46 02.09.2026
 
Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса в Приморье

Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса на Дальнем Востоке стоимостью 15 миллиардов рублей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год, рассказал журналистам глава Россельхозбанка Борис Листов.
"Россельхозбанк предоставит финансирование на строительство одного из крупнейших тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Проект реализуется в Приморском крае, общий объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей, 1,6 миллиарда из которых уже выделены. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 год", - сказал он в кулуарах ВЭФ.
Глава РСХБ добавил, что строительство комплекса будет вестись с применением современных технологий закрытого грунта, что обеспечит стабильное круглогодичное производство свежих овощей для жителей Приморского края и сопредельных территорий.
Листов отметил, что поддержка проектов в Дальневосточном федеральном округе - один из приоритетов Россельхозбанка как опорного банка АПК. По его словам, за годы работы в регионе банк направил в экономику Дальнего Востока более 1 триллиона рублей, реализовав более 439 инвестиционных проектов.
"Новый тепличный комплекс в Приморском крае - очередной шаг в системной работе по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению на Дальнем Востоке", - добавил глава РСХБ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯФинансыДальний ВостокПРИМОРСКИЙ КРАЙВладивостокРоссельхозбанкВЭФРСХБ
 
 
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