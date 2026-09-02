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Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, заявил эксперт - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, заявил эксперт
Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, заявил эксперт - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, заявил эксперт
Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, поэтому современные китайские технологии можно внедрить в российском стройкомплексе с наименьшими... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T03:27+0300
2026-09-02T03:27+0300
россия
финансы
китай
владивосток
марат хуснуллин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, поэтому современные китайские технологии можно внедрить в российском стройкомплексе с наименьшими временными и материальными издержками, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что использование китайских стандартов позволит ускорить жилищное строительство в России. Он также сообщил об изучении российской строительной отраслью китайского опыта в части механизмов применения информационных технологий и использования искусственного интеллекта. "Первоначально в 50-е годы прошлого столетия китайцы перенимали всю строительную техническую базу, которая действовала в Советском Союзе. Это был очень хороший опыт, благодаря которому мы сегодня говорим с ними на одном техническом языке. В то же время активная инвестиционная политика Китая заставила их адаптироваться к европейским нормам и взять то хорошее, что есть в европейских стандартах, технологиях и впитать их на советскую основу. Общая техническая база позволит нам очень быстро перенять китайские современные технологии в стройке и реализовать их у себя, имплантировать их в структуру российского законодательства", – сказал Глушков. Заимствовать китайские технологии для строительной отрасли важно в том числе для сокращения инвестиционно-строительного цикла, пояснил глава объединения. Каждый этап – формирование земельного участка, проектирование, получение разрешения на строительство, возведение объекта, ввод его в эксплуатацию – сопровождается большим количеством бюрократических процедур, полностью ликвидировать которые нельзя, добавил Глушков. "Сложность в том, что все эти процедуры нужны, они в той или иной степени либо проверяют законность прав земельного участка, либо безопасность построенного объекта. Здесь как раз и пригождается "цифра". Она присутствует в административных процедурах и проектировании, когда позволяет бесшовно и без лишней волокиты, например, находить ошибки в проектной документации. Это делает работу быстрее и эффективнее, с меньшими интеллектуальными трудозатратами, поэтому необходимо к масштабированию. Да, кирпичи пока кладут люди, но проектируют уже в том числе и машины", – добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, финансы, китай, владивосток, марат хуснуллин, вэф
РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, Владивосток, Марат Хуснуллин, ВЭФ
03:27 02.09.2026
 
Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, заявил эксперт

Глава НОСТРОЙ Глушков: Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют общую техническую базу в строительстве, поэтому современные китайские технологии можно внедрить в российском стройкомплексе с наименьшими временными и материальными издержками, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что использование китайских стандартов позволит ускорить жилищное строительство в России. Он также сообщил об изучении российской строительной отраслью китайского опыта в части механизмов применения информационных технологий и использования искусственного интеллекта.
"Первоначально в 50-е годы прошлого столетия китайцы перенимали всю строительную техническую базу, которая действовала в Советском Союзе. Это был очень хороший опыт, благодаря которому мы сегодня говорим с ними на одном техническом языке. В то же время активная инвестиционная политика Китая заставила их адаптироваться к европейским нормам и взять то хорошее, что есть в европейских стандартах, технологиях и впитать их на советскую основу. Общая техническая база позволит нам очень быстро перенять китайские современные технологии в стройке и реализовать их у себя, имплантировать их в структуру российского законодательства", – сказал Глушков.
Заимствовать китайские технологии для строительной отрасли важно в том числе для сокращения инвестиционно-строительного цикла, пояснил глава объединения. Каждый этап – формирование земельного участка, проектирование, получение разрешения на строительство, возведение объекта, ввод его в эксплуатацию – сопровождается большим количеством бюрократических процедур, полностью ликвидировать которые нельзя, добавил Глушков.
"Сложность в том, что все эти процедуры нужны, они в той или иной степени либо проверяют законность прав земельного участка, либо безопасность построенного объекта. Здесь как раз и пригождается "цифра". Она присутствует в административных процедурах и проектировании, когда позволяет бесшовно и без лишней волокиты, например, находить ошибки в проектной документации. Это делает работу быстрее и эффективнее, с меньшими интеллектуальными трудозатратами, поэтому необходимо к масштабированию. Да, кирпичи пока кладут люди, но проектируют уже в том числе и машины", – добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯФинансыКИТАЙВладивостокМарат ХуснуллинВЭФ
 
 
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