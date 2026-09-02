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В России с начала года выловили более полумиллиона тонн сельди

В России с начала года выловили более полумиллиона тонн сельди - 02.09.2026, ПРАЙМ

В России с начала года выловили более полумиллиона тонн сельди

Изобилие сельди наступило в России - с начала года российские рыбаки выловили уже больше полумиллиона тонн тихоокеанской сельди, рассказал РИА Новости на полях... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:27+0300

2026-09-02T04:27+0300

2026-09-02T04:27+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Изобилие сельди наступило в России - с начала года российские рыбаки выловили уже больше полумиллиона тонн тихоокеанской сельди, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "По состоянию на конец августа текущего года добыто свыше 500 тысяч тонн тихоокеанской сельди – на треть выше, чем в прошлом году. В 2025 году вылов тихоокеанской и атлантической сельди достиг 650 тысяч тонн", - сказал он. Зверев отметил, что вылов сельди в СССР к нынешнему уровню никогда не приближался. По его словам, максимумы были зафиксированы в 1976-1977 годах, когда было добыто почти 365 тысяч и 387 тысяч тонн соответственно, а также в 1985 и 1987 годах - 356,5 тысячи и 353,8 тысячи тонн. "Уберем обе пиковые точки и с 1976 по 1990 год среднегодовой вылов сельди в СССР составлял 235 тысяч тонн. Владимир Маяковский, конечно, непревзойденным образом рекламировал сельдь: "А вот лучшая республиканская селедка, незаменимая к блинам и водке…". Однако настоящее сельдевое изобилие наступило только сейчас", - подчеркнул президент ВАРПЭ. Кроме того, доля сельди в вылове возросла с 10% в 2015-2020 годах до 14% в 2025 году, отметил Зверев. В 2015 году сельдь была третьим облавливаемым видом, а к 2020 году поднялась на второе место. По его словам, особенность нынешней сельдевой путины – это стремительное увеличение сахалино-хоккайдской популяции сельди. "В 1950 году эта загадочная сельдь стал одним из главных героев повести Александра Чаковского "У нас уже утро" (сталинская премия по литературе за 1950 год). Затем, с начала 60-х годов, сельдь вильнула хвостом, сейчас вновь возвращается к сахалинскому берегу", - рассказал Зверев. Треска же, по его словам, на фоне общего сокращения запасов во всем мире, наоборот, спустилась со второго места в объеме вылова в 2015 году на третье место в 2020 году, а к 2025 году выпала из тройки. Доля трески сократилась с 10% до 6%. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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сельское хозяйство, бизнес, россия, владивосток, варпэ, вэф