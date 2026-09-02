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В России разработали футляр для очков и обложку на паспорт

В России разработали футляр для очков и обложку на паспорт - 02.09.2026, ПРАЙМ

В России разработали футляр для очков и обложку на паспорт

Российская компания разработала футляр для очков и обложку на паспорт, которые невозможно потерять благодаря геометке, рассказал РИА Новости основатель компании | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T06:02+0300

2026-09-02T06:02+0300

2026-09-02T06:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская компания разработала футляр для очков и обложку на паспорт, которые невозможно потерять благодаря геометке, рассказал РИА Новости основатель компании Magssory Алексей Федоров в кулуарах Восточного экономического форума. "Паспорт, очки и ключи люди боятся потерять больше всего. Мы "встроили" в обложку для документов, футляр для очков и брелок для ключей геометку, на которую можно позвонить с телефона и она ответит звуковым сигналом. Также их местонахождение можно обнаружить на встроенных картах айфона", - сказал Федоров. По его словам, у компании уже есть соглашение с Apple и в настоящее время ведутся переговоры с Google, чтобы геотеги отображались и на гугл-картах. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, общество , владивосток, apple, вэф