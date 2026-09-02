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Россия и Индия могут сотрудничать в обучении кадров для СМП

Россия и Индия могут сотрудничать в обучении кадров для СМП - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия могут сотрудничать в обучении кадров для СМП

Россия и Индия могут сотрудничать в сопряжении цифровых логистических платформ и обучении кадров для железнодорожной отрасли и Северного морского пути (СПМ),... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:42+0300

2026-09-02T07:42+0300

2026-09-02T07:42+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия могут сотрудничать в сопряжении цифровых логистических платформ и обучении кадров для железнодорожной отрасли и Северного морского пути (СПМ), сообщил Минтранс РФ. Министерство пишет, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в которых также принял участие министр транспорта РФ Андрей Никитин. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, касающихся перспектив развития двустороннего сотрудничества, включая транспортную сферу. "Одним из возможных направлений для дальнейшей оптимизации транспортных процессов является обмен опытом и сопряжение цифровых логистических платформ России и Индии", - говорится в сообщении Минтранса. Отдельно главы государств остановились на вопросах сотрудничества России и Индии в части наращивания морских перевозок по Северному морскому пути, сообщает министерство. "Отмечены перспективы и важность обучения кадров для СМП, с учетом опыта российских транспортных учебных заведений… Не менее важная тема – подготовка специалистов для железнодорожной отрасли. Российский университет транспорта выразил готовность обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для железнодорожного сектора Индии", - сообщает Минтранс. Также министерство отмечает, что авиационный пассажиропоток между Россией и Индией за первые шесть месяцев текущего года вырос на 12%. Никитин в интервью РИА Новости на прошлой неделе сообщал, что Россия готова рассматривать увеличение частоты полетов в сообщении с Индией с нынешних семи рейсов в неделю.

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россия, бизнес, индия, бишкек, владимир путин, нарендра моди