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Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2"
Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2"
Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода "Сила Сибири 2", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:01+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода "Сила Сибири 2", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас на полную мощность работает "Сила Сибири". Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству, раньше он назывался "проект "Сила Сибири 2", но благодаря Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала", - сказал он на заседании госсовета по энергетике. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, монголия, владивосток, владимир путин, сергей цивилев, дмитрий песков, сила сибири, вэф, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Дмитрий Песков, Сила Сибири, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири"
Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2"
Цивилев: Россия завершает подготовку к началу строительства "Силы Сибири 2"
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода "Сила Сибири 2", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
"Сейчас на полную мощность работает "Сила Сибири". Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству, раньше он назывался "проект "Сила Сибири 2", но благодаря Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала", - сказал он на заседании госсовета по энергетике.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.