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Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2"
Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2"
Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода "Сила Сибири 2", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:01+0300
2026-09-02T09:03+0300
газ
россия
китай
монголия
владивосток
владимир путин
сергей цивилев
дмитрий песков
сила сибири
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода "Сила Сибири 2", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас на полную мощность работает "Сила Сибири". Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству, раньше он назывался "проект "Сила Сибири 2", но благодаря Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала", - сказал он на заседании госсовета по энергетике. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, монголия, владивосток, владимир путин, сергей цивилев, дмитрий песков, сила сибири, вэф, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Дмитрий Песков, Сила Сибири, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири"
09:01 02.09.2026 (обновлено: 09:03 02.09.2026)
 
Цивилев рассказал подробности о строительстве "Силы Сибири 2"

Цивилев: Россия завершает подготовку к началу строительства "Силы Сибири 2"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода "Сила Сибири 2", заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
"Сейчас на полную мощность работает "Сила Сибири". Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству, раньше он назывался "проект "Сила Сибири 2", но благодаря Владимиру Владимировичу (Путину - ред.), он назвал его более правильно - "Сила Байкала", - сказал он на заседании госсовета по энергетике.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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