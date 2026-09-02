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Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом

Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом - 02.09.2026, ПРАЙМ

Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом

На российском рынке работают более десяти тысяч предприятий с китайским капиталом, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:20+0300

2026-09-02T09:20+0300

2026-09-02T09:25+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. На российском рынке работают более десяти тысяч предприятий с китайским капиталом, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Сейчас есть большое количество предприятий с китайским капиталом (на российском рынке - ред.), уже более десяти тысяч", - сказал Чжоу Лицюнь, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества сегодня становится локализация китайского бизнеса в России. Он отметил, что китайские товары, поставляемые на российский рынок, адаптированы к потребностям российских потребителей. Чжоу Лицюнь подчеркнул, что важную роль в дальнейшем расширении сотрудничества играют малые и средние предприятия обеих стран. Товарооборот России и Китая по итогам первых семи месяцев этого года вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 159,241 миллиарда долларов, следует из опубликованных ранее данных главного таможенного управления КНР. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, владивосток, китай, кнр, вэф