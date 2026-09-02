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Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом
Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом - 02.09.2026, ПРАЙМ
Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом
На российском рынке работают более десяти тысяч предприятий с китайским капиталом, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:20+0300
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россия
бизнес
владивосток
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. На российском рынке работают более десяти тысяч предприятий с китайским капиталом, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Сейчас есть большое количество предприятий с китайским капиталом (на российском рынке - ред.), уже более десяти тысяч", - сказал Чжоу Лицюнь, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества сегодня становится локализация китайского бизнеса в России. Он отметил, что китайские товары, поставляемые на российский рынок, адаптированы к потребностям российских потребителей. Чжоу Лицюнь подчеркнул, что важную роль в дальнейшем расширении сотрудничества играют малые и средние предприятия обеих стран. Товарооборот России и Китая по итогам первых семи месяцев этого года вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 159,241 миллиарда долларов, следует из опубликованных ранее данных главного таможенного управления КНР. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, владивосток, китай, кнр, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, КИТАЙ, КНР, ВЭФ
09:20 02.09.2026 (обновлено: 09:25 02.09.2026)
 
Бизнесмен рассказал о работе в России предприятий с китайским капиталом

Чжоу Лицюнь: в России работают более десяти тысяч предприятий с китайским капиталом

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. На российском рынке работают более десяти тысяч предприятий с китайским капиталом, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"Сейчас есть большое количество предприятий с китайским капиталом (на российском рынке - ред.), уже более десяти тысяч", - сказал Чжоу Лицюнь, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
По его словам, одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества сегодня становится локализация китайского бизнеса в России. Он отметил, что китайские товары, поставляемые на российский рынок, адаптированы к потребностям российских потребителей.
Чжоу Лицюнь подчеркнул, что важную роль в дальнейшем расширении сотрудничества играют малые и средние предприятия обеих стран.
Товарооборот России и Китая по итогам первых семи месяцев этого года вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 159,241 миллиарда долларов, следует из опубликованных ранее данных главного таможенного управления КНР.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесВладивостокКИТАЙКНРВЭФ
 
 
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