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Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России

Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России

Россия благодаря своим транспортным коридорам может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:09+0300

2026-09-02T10:09+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия благодаря своим транспортным коридорам может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис, сообщил замминистра транспорта России Борис Ташимов. Он выступал в среду на сессии "Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста" в ходе ВЭФ. "Одна из наших первостепенных задач - это развитие потенциала как транзитного звена, скажем так, между нашими странами-соседями, между странами азиатско-тихоокеанского региона. И даже в ролике было сказано о том, что текущая ситуация показывает, что многие наши партнеры пересматривают стратегии. Наши конкурентные преимущества, собственно, подсвечиваются в текущей ситуации", - сказал Ташимов. "Мы действительно можем дать конкурентоспособный, правильный, эффективный сервис, транспортно-логистический. Видим это по статистике", - добавил замглавы Минтранса. По его словам, совокупный экспортный и импортный объем перевозок через Дальний Восток в 2025 году достиг почти 280 миллионов тонн (рост на 6,5% рост). Морские перевозки выросли на 7,4%, автомобильные на 34,5%. "Одной из основных ролей в этом играет развитие международных транспортных коридоров. Что мы делаем для того, что обеспечить эффективное развитие этого потенциала? Ключевая задача - это добиться того, чтобы транспортные коридоры не конкурировали между собой, чтобы они взаимно дополняли друг друга", - отметил замминистра. Он отметил, что такая же задача стоит и по видам транспорта. "Мы бы хотели, чтобы та конкуренция, которая, возможно, исторически была, чтобы она прекратилась, чтобы отдельные виды транспорта взаимно дополняли друг друга. И мы видим действительно в этом потенциал", - резюмировал Ташимов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, вэф