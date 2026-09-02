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Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России
Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России
Россия благодаря своим транспортным коридорам может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия благодаря своим транспортным коридорам может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис, сообщил замминистра транспорта России Борис Ташимов. Он выступал в среду на сессии "Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста" в ходе ВЭФ. "Одна из наших первостепенных задач - это развитие потенциала как транзитного звена, скажем так, между нашими странами-соседями, между странами азиатско-тихоокеанского региона. И даже в ролике было сказано о том, что текущая ситуация показывает, что многие наши партнеры пересматривают стратегии. Наши конкурентные преимущества, собственно, подсвечиваются в текущей ситуации", - сказал Ташимов. "Мы действительно можем дать конкурентоспособный, правильный, эффективный сервис, транспортно-логистический. Видим это по статистике", - добавил замглавы Минтранса. По его словам, совокупный экспортный и импортный объем перевозок через Дальний Восток в 2025 году достиг почти 280 миллионов тонн (рост на 6,5% рост). Морские перевозки выросли на 7,4%, автомобильные на 34,5%. "Одной из основных ролей в этом играет развитие международных транспортных коридоров. Что мы делаем для того, что обеспечить эффективное развитие этого потенциала? Ключевая задача - это добиться того, чтобы транспортные коридоры не конкурировали между собой, чтобы они взаимно дополняли друг друга", - отметил замминистра. Он отметил, что такая же задача стоит и по видам транспорта. "Мы бы хотели, чтобы та конкуренция, которая, возможно, исторически была, чтобы она прекратилась, чтобы отдельные виды транспорта взаимно дополняли друг друга. И мы видим действительно в этом потенциал", - резюмировал Ташимов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
Минтранс указал на конкурентоспособность транспортных коридоров России
Ташимов: Россия может дать конкурентоспособный транспортно-логистический сервис
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия благодаря своим транспортным коридорам может предоставить конкурентоспособный, правильный и эффективный транспортно-логистический сервис, сообщил замминистра транспорта России Борис Ташимов.
Он выступал в среду на сессии "Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста" в ходе ВЭФ.
"Одна из наших первостепенных задач - это развитие потенциала как транзитного звена, скажем так, между нашими странами-соседями, между странами азиатско-тихоокеанского региона. И даже в ролике было сказано о том, что текущая ситуация показывает, что многие наши партнеры пересматривают стратегии. Наши конкурентные преимущества, собственно, подсвечиваются в текущей ситуации", - сказал Ташимов.
"Мы действительно можем дать конкурентоспособный, правильный, эффективный сервис, транспортно-логистический. Видим это по статистике", - добавил замглавы Минтранса.
По его словам, совокупный экспортный и импортный объем перевозок через Дальний Восток в 2025 году достиг почти 280 миллионов тонн (рост на 6,5% рост). Морские перевозки выросли на 7,4%, автомобильные на 34,5%.
"Одной из основных ролей в этом играет развитие международных транспортных коридоров. Что мы делаем для того, что обеспечить эффективное развитие этого потенциала? Ключевая задача - это добиться того, чтобы транспортные коридоры не конкурировали между собой, чтобы они взаимно дополняли друг друга", - отметил замминистра.
Он отметил, что такая же задача стоит и по видам транспорта.
"Мы бы хотели, чтобы та конкуренция, которая, возможно, исторически была, чтобы она прекратилась, чтобы отдельные виды транспорта взаимно дополняли друг друга. И мы видим действительно в этом потенциал", - резюмировал Ташимов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.