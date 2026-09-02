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Россия может выйти на первое место по производству золота
Россия может выйти на первое место по производству золота - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия может выйти на первое место по производству золота
Россия имеет шансы в течение 8-10 лет выйти на первое место по производству золота, заявил вице-президент по работе с государственными органами "Полюса" Сергей... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:25+0300
2026-09-02T11:25+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия имеет шансы в течение 8-10 лет выйти на первое место по производству золота, заявил вице-президент по работе с государственными органами "Полюса" Сергей Журавлев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Россия уже занимает уверенно второе место - на 70 тонн отстает от лидера - это Китай, и имеет абсолютно все шансы, что в течение 8-10 лет выйти на первое место и стать мировым лидером по производству золота", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Россия может выйти на первое место по производству золота
Журавлев: Россия может выйти на первое место по производству золота в течение 8-10 лет
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия имеет шансы в течение 8-10 лет выйти на первое место по производству золота, заявил вице-президент по работе с государственными органами "Полюса" Сергей Журавлев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Россия уже занимает уверенно второе место - на 70 тонн отстает от лидера - это Китай, и имеет абсолютно все шансы, что в течение 8-10 лет выйти на первое место и стать мировым лидером по производству золота", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.