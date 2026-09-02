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Cпрос на бриллианты в качестве инвестиции в России вырос на 39%

Cпрос на бриллианты в качестве инвестиции в России вырос на 39% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Cпрос на бриллианты в качестве инвестиции в России вырос на 39%

Спрос на бриллианты в качестве инвестиции в России во втором квартале этого года вырос по сравнению с первым кварталом на 39% на фоне растущего дефицита крупных | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:29+0300

2026-09-02T12:29+0300

2026-09-02T12:32+0300

бизнес

финансы

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алроса

private banking

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Спрос на бриллианты в качестве инвестиции в России во втором квартале этого года вырос по сравнению с первым кварталом на 39% на фоне растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов, сообщила "Алроса". "Объем реализации бриллиантов инвестиционного класса в России апреле-июне 2026 года вырос на 39% по сравнению с предыдущим кварталом", - сообщила компания. "В условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов, который стал заметен еще в прошлом году, наблюдается повышенный интерес к инвестициям в бриллианты со стороны состоятельных клиентов Private Banking и Premium Banking в нашей стране", – рассказали специалисты компании. "Мы связываем это с ожиданиями дальнейшего увеличения стоимости этих активов, а также желанием диверсифицировать свои инвестпортфели в условиях волатильности других инструментов", - объяснили они. Крупнейший мировой алмазодобытчик "Алроса" первой в России предложила бриллианты в качестве инструмента для инвестиций, запустив программу Alrosa Diamond Exclusive. В рамках программы состоятельные клиенты российских банков могут приобрести бриллианты инвестиционных характеристик без уплаты НДС. Коллекция Alrosa Diamond Exclusive насчитывает порядка 300 редких драгоценных камней инвестиционного качества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, алроса, private banking