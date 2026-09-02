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Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса
Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса
Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса, рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:42+0300
2026-09-02T17:42+0300
промышленность
белоруссия
китай
бразилия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса, рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса... В этом году общее производство составит приблизительно, по предварительным оценкам, 12 миллионов 300 тысяч тонн. Это четвертое место в мире", - сказал он на пресс-конференции "Российское свиноводство - 2026: рост производства и угроза АЧС". Он также отметил, что между категориями мяса нарастает конкуренция, так как все отрасли хотят развиваться. Так, в производстве мяса птицы Россия достигла за последние 20 лет "ошеломляющих успехов". "Мы, правда, часть завозим из соседней Белоруссии, часть сырья завозится из Китая, часть из Бразилии, но это уже объемы, которые несущественны по сравнению с производством", - добавил он. По мнению Юшина, по мясу птицы Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей. "По индейке, это отрасль, которая еще 15 лет назад в России практически не существовала, мы занимаем второе место в мире", - уточнил он. Кроме того, эксперт добавил, что по говядине Россия входит в десятку мировых производителей.
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40
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промышленность, белоруссия, китай, бразилия
Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ
17:42 02.09.2026
 
Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса

Эксперт Юшин: Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса, рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
"Россия является одним из крупнейших мировых производителей мяса... В этом году общее производство составит приблизительно, по предварительным оценкам, 12 миллионов 300 тысяч тонн. Это четвертое место в мире", - сказал он на пресс-конференции "Российское свиноводство - 2026: рост производства и угроза АЧС".
Он также отметил, что между категориями мяса нарастает конкуренция, так как все отрасли хотят развиваться. Так, в производстве мяса птицы Россия достигла за последние 20 лет "ошеломляющих успехов". "Мы, правда, часть завозим из соседней Белоруссии, часть сырья завозится из Китая, часть из Бразилии, но это уже объемы, которые несущественны по сравнению с производством", - добавил он.
По мнению Юшина, по мясу птицы Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей. "По индейке, это отрасль, которая еще 15 лет назад в России практически не существовала, мы занимаем второе место в мире", - уточнил он.
Кроме того, эксперт добавил, что по говядине Россия входит в десятку мировых производителей.
 
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