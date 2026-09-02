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Спецрежим на острове Русский помог вернуть в Россию активы 138 компаний - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Спецрежим на острове Русский помог вернуть в Россию активы 138 компаний
Спецрежим на острове Русский помог вернуть в Россию активы 138 компаний - 02.09.2026, ПРАЙМ
Спецрежим на острове Русский помог вернуть в Россию активы 138 компаний
Специальный административный режим на острове Русский позволил вернуть в Россию активы 138 компаний, они стали больше доверять Родине, сообщил вице-премьер -... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:48+0300
2026-09-02T17:48+0300
россия
бизнес
остров русский
владивосток
юрий трутнев
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Специальный административный режим на острове Русский позволил вернуть в Россию активы 138 компаний, они стали больше доверять Родине, сообщил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев главе государства Владимиру Путину. "Специальный административный режим помог вернуть в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей", - сказал Трутнев. Президент России поинтересовался, как это получилось. "Стали доверять больше родине", - ответил Трутнев, отметив, что 86 миллиардов налогов уже уплачено. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, остров русский, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Остров Русский, Владивосток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, ВЭФ
17:48 02.09.2026
 
Спецрежим на острове Русский помог вернуть в Россию активы 138 компаний

Трутнев: спецрежим на острове Русский позволил вернуть в Россию активы 138 компаний

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Специальный административный режим на острове Русский позволил вернуть в Россию активы 138 компаний, они стали больше доверять Родине, сообщил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев главе государства Владимиру Путину.
"Специальный административный режим помог вернуть в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей", - сказал Трутнев.
Президент России поинтересовался, как это получилось.
"Стали доверять больше родине", - ответил Трутнев, отметив, что 86 миллиардов налогов уже уплачено.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесОстров РусскийВладивостокЮрий ТрутневВладимир ПутинВЭФ
 
 
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